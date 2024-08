Cancelado el reencuentro de las Spice Girls por un enfrentamiento

Geri VS Mel B

Que las Spice Girls fueron una de las formaciones protagonistas de la industria musical de los años 90 es una verdad absoluta. El grupo formado por Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton rompió todos los récords a nivel mundial, poniendo el foco en cada paso que daban estas jóvenes británicas.

A pesar de que la disolución del grupo también supuso uno de los finales más amargos para sus aficionados, durante los últimos meses varios medios británicos han especulado con la posibilidad de una vuelta de la banda para conmemorar el 30 aniversario de las Spice Girls, más aún con el éxito que supuso su regreso con el Spice World Tour 2019 (en la que no participó Victoria Beckham).

Sin embargo, parece que todos los planes relacionados con este reencuentro se han ido al traste después del fuerte enfrentamiento que han tenido Geri y Mel B en las últimas semanas, según el diario Daily Mail.

Tal y como han indicado, una storie de Instagram en la que Mel B felicitaba a su compañera de formación por su "75 cumpleaños", acompañada de una serie de imágenes en las que la homenajeada no salía bien parada, parece haber colmado el vaso de la paciencia de Geri.

"Geri ha tenido que lidiar con suficiente después de todo el drama con la relación de su esposo con su asistente (el directivo del equipo de F1 Red Bull Christian Horner, demandado por conducta inapropiada por su asistente personal); ha sido un momento bastante difícil y simplemente ha perdido la paciencia con Mel y sus pequeñas burlas y comentarios", ha explicado una fuente al diario británico. "En el pasado ella ha sido una fuerza impulsora en el grupo, pero no quiere tratar con Mel en absoluto en este momento y mucho menos compartir escenario con ella".

De hecho, la cuestión de la edad de Geri ya fue motivo de grandes rumores en el apogeo de la banda, ya que algunos medios deslizaron que la cantante había mentido con respecto a su edad.

Una noticia que ha sorprendido a los seguidores de las Spice Girls, sobre todo después del buen ambiente exhibido entre sus integrantes en la fiesta de 50 cumpleaños de Victoria Beckham, en la que todas coincidieron para felicitar a la cantante y diseñadora.

Unas imágenes que, tal y como subraya la misma fuente, no reflejaban el estado de ánimo real de Geri, que intentó mantener toda la distancia posible con su excompañera. "A la hora de tomar la foto grupal, Geri se mantuvo lo más lejos posible de Mel, lo cual fue incómodo de ver. (...) Geri quería estar allí para celebrar y reírse un buen rato con todos, no hablar con Mel sobre las cosas vergonzosas que había dicho sobre ella".

Un distanciamiento que viene motivado, además, con las insinuaciones que Mel B ha venido haciendo durante los últimos años acerca de un romance entre ambas, coincidiendo con la publicación de sus memorias. En una entrevista en el show Piers Morgan's Life Stories y a pesar de que la cantante no confirmaba de viva voz los hechos, ante la pregunta de "¿Dormiste con ella?" la artista sí que afirmaba gestualmente que sí que había mantenido una relación con su compañera.