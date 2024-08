Así suena 'New Woman', la aclamada colaboración de Rosalía y Lisa

La nostalgia por los años 2000 está en plena forma en la industria musical. Ya lo demostró Aitana con su segundo álbum de estudio, 11 razones, donde recuperó los sonidos pop rock de aquella época.

Ahora, Rosalía y Lisa siguen la misma estética para su nueva y esperada colaboración musical: New Woman. La catalana y la integrante de Blackpink publican este jueves 15 de agosto la canción sobre la que llevan meses y meses especulando sus seguidores, a raíz de la bonita amistad que une a ambas artistas.

Las dos están generando una gran expectación antes del lanzamiento del tema. De momento, Lisa ha compartido hasta cuatro adelantos de lo que será New Woman, y dos de ellos da pistas sobre la estética del videoclip.

Así, el vídeo de la colaboración abraza elementos de los años 2000, como los móviles de tapa estilo Motorola, bajo la dirección de Dave Meyers.

El primer adelanto de 'New Woman'

A nivel musical, New Woman apuesta por sonidos propios del hip hop y del rap, tal y como delata el primer adelanto del tema. En él, escuchamos a Lisa cantar unos versos de la canción.

"Here I go / Bangin' it, bangin' it, wanna crack these walls / Bangin' it, bangin' it, wanna echo through the halls / Pullin' up, fresh face, brand new día", dice la tailandesa envuelta en una estética rosa. En español, la letra dice: "Allá voy / Golpeando, golpeando, quiero romper estas paredes / Golpeando, golpeando, quiero hacer eco por los pasillos / Levantándome, cara fresca, día nuevo".

El segundo adelanto de Rosalía y Lisa

Otro adelanto de New Woman, publicado el domingo 11 de agosto, desvela cuatro versos más de la parte de Lisa de la canción.

"Gimme that, gimme that alpha, yeah / Gimme that, bigger the better, uh / Feeding you the bloom, blowin' out my steam / Kiss from a rose (Rose), what-a, what-a meal", canta. En español, la letra dice: "Dame eso, dame ese alfa, sí / Dame eso, cuanto más grande mejor, uh / Alimentándote con la flor, soltando mi vapor / Beso de una rosa (Rosa), qué, qué comida".

El nuevo y último adelanto de su colaboración

Este mismo miércoles 14 de agosto, un día antes del lanzamiento oficial de New Woman, Lisa ha compartido el cuarto y último adelanto del tema. Se trata de un teaser del videoclip de doce segundos donde Rosalía aparece con un vestuario de leopardo. A Lisa, por su parte, la vemos con una chaqueta similar a la estética de MOTOMAMI, mientras ambas llevan puestas unas glamurosas gafas.

En uno de los planos, Rosalía y Lisa aparecen tumbadas en el suelo: la española vestida de negro, la de Blackpink vestida de blanco. Juntas forman lo que parece ser una recreación del yin y el yang.

Al final del adelanto, se escucha un nuevo verso del tema interpretado, de nuevo, por Lisa: "I'm a new woman", dice. En español: "Soy una nueva mujer".