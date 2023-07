Victoria Beckham, eufórica cantando un tema de las Spice Girls en un karaoke con David Beckham

Si alguien decía que Victoria Beckham no cantaba en las Spice Girls... La diseñadora viene años después a desmentirlo. La ex miembro de la girlband más famosa de los años 90 se lo pasó en grande durante el debut de Messi en el Inter de Miami, equipo del que su marido David Beckham es presidente.

Para celebrar el fichaje del astro argentino organizaron una gran bienvenida en el DRV PNK Stadium, en la que no faltaron invitadas como Kim Kardashian, Gloria Estefan o Marc Anthony.

Un homenaje que después de alargó hasta altas horas de la madrugada. Así lo hemos comprobado gracias a la cuenta de Instagram de Victoria Beckam, que compartió varios vídeos de lo bien que se lo pasó.

En uno de ellos la vemos desatada y dándolo todo al ritmo de uno de los temas más conocidos de las Spice Girls,Say You'll Be There. Mucho se ha especulado sobre los motivos de la británica para no querer acompañar a sus excompañeras en la gira que llevaron a cabo hace un años, pero a juzgar por este vídeo parece que no hay ningún tipo de resquemor... Por lo menos en cuanto a las canciones se refiere.

Totalmente desatada, Victoria se deja llevar e improvisa algunos versos ante la atenta -y algo embriagada- mirada de su marido David. "¡Calentando las cuerdas vocales en Miami!", tituló.

Sabedora de los comentarios que habría en redes sobre el número de cócteles que hubiese degustado, Victoria volvió a compartir otro vídeo de la fiesta, pero esta vez bailando agarrada a su marido y difrutando de la noche juntos.

"No, realmente no bebí tanto", escribió.