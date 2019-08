La cantante Tamara, muy sexy (y cambiada) posando en bañador

La artista sevillana que salió del programa 'Lluvia de estrellas' con Bertín Osborne ha dado mucho de que hablar, sobre todo por sus cambios de look.

Tamara Macarena Valcárcel (35) con tan solo 15 años lanzó su primer disco 'Gracias' y no paró de componer. La cantante triunfó con canciones como ' Si nos dejan' o 'Si Dios me quita la fama'.

Tamara reaparecía en las redes hace tan solo un año con un cambio de look. Muchos de sus seguidores aseguran que la artista ha pasado por quirófano para darse un par de retoques estéticos, ya que en las fotos no parecía ella misma. Su rostro tenía un aspecto diferente y también parecía que se había aumentado los labios. Aunque ha sido la propia cantante la que ha confesado por activa y por pasiva que no se ha hecho nada en la cara.

Estos días Tamara ha querido enseñar a sus seguidores su posado en bañador durante sus vacaciones en las playas de la Costa Brava. En la imagen se veía a la cantante con un cuerpo bastante tonificado y con una pose de lo más sensual. "Madre mía y con cuatro hijos. Vaya tipazo", "Estas impresionantenemente guapa" " estas espectacular" , eran muchos de los comentarios que recibía la artista en su publicación.

La sevillana se casó con Daniel Roque cuando ella tenía tan solo 21 años y juntos han formado una familia. Tamara es madre de cuatro hijos: Daniela de doce, Leandro de diez, Valentina de seis y Héctor de cuatro.