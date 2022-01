Carlos Baute da detalles de cómo fue la reconciliación con su hijo José Daniel, al que tuvo con 15 años

Ocurrió el 20 de junio de 2020. Ese día, en una finca de Jaén, Carlos Baute y su hijo José Daniel, al que tuvo con 15 años, enterraron el hacha de guerra.

"No quería estar en un sitio público. Fue espectacular hablar y darnos ese cariño que tanto nos merecíamos", cuenta el cantante de 47 años este miércoles en una entrevista en exclusiva en la revista ¡Hola!, en la que posa por primera vez con toda su familia. Su mujer Astrid y sus cuatro hijos.

No es la primera vez que lo vemos con José Daniel, de 32 años. El 20 de junio de 2021, justo un año después de aquel encuentro, Carlos Baute compartió en Instagram su primera foto con José Daniel. "Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre", dice el comentario con el que acompañó la foto.

Ahora padre e hijo cuentan por qué decidieron limar asperezas y cómo fue la reconciliación.

"No ha habido una razón específica de por qué en esas fechas. Y mucho menos ha tenido nada que ver ni con el confinamiento ni con el estado de alarma", asegura Baute en la revista. "Para nada la pandemia me empujó a dar este paso, desde mucho antes quería tener relación. Llevaba mucho tiempo pensando en ello . Podría decirte que años. Finalmente, se linearon los planetas", dice el cantante, quien dio el primer paso en este acercamiento.

El encuentro, en una finca de un amigo de Baute en Jaén, fue "superemocionante". "Primero nos abrazamos. Mucha, mucha conexión, cariño, verdad y respeto. Luego, lágrimas de emoción cuando lo dejé", añade el artista.

José Daniel lo define como "muy positivo" y aseguran que ambos estaban "receptivos". "Desde que nos vimos, empezaron las bromas para romper el hielo y de cierta manera eso ayudó para que fluyera la relación", explica el joven, que apunta cómo se originó el encuentro.

"Él me llamó por teléfono y me dijo que quería quedar conmigo y se acordó una reunión en casada de un amigo. En principio me quedé en shock, la verdad, no me lo esperaba, pero a la vez sentí que el momento había llegado".

Separación por terceras personas

En realidad ya se habían visto en 2010, en casa de un amigo de Baute en Madrid, pero las circunstancias de ese momento eran otras y terminaron separándose de nuevo.

Esas circunstancias son las terceras personas a las que Baute menciona en la entrevista sin dar ni insinuar nombres.

"Ha habido terceras personas que han sido una gran influencia y que no hemos podido controlar en nuestra relación. Pero eso ya ha quedado en el pasado y lo importante es la relación que tenemos entre nosotros", dice el cantante, ahora enfocado en su hijo con el que dice que desde hace tiempo "tiene una bonita relación". "No gané un padre, también un amigo", añade el jovne.

El cantante lamenta el daño que pudo haberle causado a José Daniel por no estar con él cuando era niño y apunta otro lamento. "Lo que he hecho mal ha sido que quizás podría haber habido un acercamiento antes y creo que lo que he hecho bien ha sido apartar a terceras personas y tomar una decisión por mí mismo".

Años de enfrentamiento en los juzgados

El reencuentro de Carlos Baute y José Daniel llega después de años de encontronazos en los juzgados, que ambos han decidido olvidar.

"Nunca hablé del largo proceso de las demandas porque no es necesario hablar de ello", dice ahora Carlos Baute. "Hay muchas decisiones que, podría decirse, se escaparon de nuestras manos. Hoy día, ya no tienen importancia".

Fue José Daniel quien lo llevó a juicio. "Lo hace por mi familia y defender mi verdad", dice el joven, hoy consciente de que no era la mejor forma de acercarse a su padre.

"Me puedo arrepentir de haberme metido en tantos pleitos judiciales y tenía que haber buscado otro camino para llegar a mi padre", asegura, y añade que no guarda rencor a su progenitor. "Nada de eso, me caracterizo por no tener rencor y así soy feliz".

"Cometí errores y lo normal es pedir perdón", dice el cantante.

Náyera Arellán, la madre de José Daniel

José Daniel es fruto de una relación que Carlos Baute tuvo con Náyera Arellán cuando ambos eran adolescentes. El cantante solo tenía 15 años cuando nació su hijo.

Desde Venezuela, Arellá es feliz con esta reconciliación

"Mi madre está encantada con que se haya producido este acercamiento, más que nada porque me ve bien, me ve plenamente feliz y creo que uno de los deseos más grandes de una madre es ver a su hijo feliz, ¿no?", añade José Daniel, que vive en Jaén y que lleva tiempo sin ver a su madre. "No he podido viajar, el tema de la pandemia ha complicado las cosas".