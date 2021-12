Carlos Marín, integrante de Il Divo, aseguró que era "inmune" al covid

El cantante español, que fallecía este domingo a los 39 años tras pasar varios días hospitalizado e intubado por coronavirus, contó en una entrevista que ya lo había pasado en 2019, cuando todavía no se había declarado la pandemia.

Este domingo los seguidores del grupo Il Divo recibían la peor de las noticias. El cantante Carlos Marín fallecía en Manchester a los 53 años de edad después de pasar varios días intubado en el hospital por coronavirus. El cantante lírico no logró superar el virus, del que ya se había contagiado en 2019. Además, Marín estaba vacunado, tal y como informa el Daily Mail.

Pasó el covid en 2019, antes de la pandemia: "No sabían decirme lo que era"

El artista relató en una entrevista con la actriz Mar Regueras en el espacio A las once y once -transmitido a través de las redes sociales-, que pasó el covid en 2019, cuando la pandemia mundial todavía no había paralizado el planeta.

"Estaba de gira en diciembre en Estados Unidos, que ahí es donde yo estoy seguro de que me dio el Covid porque tenía 41 y medio de fiebre, estaba fatal, perdí el olfato y perdí todo", confesó.

El artista reveló que sufrió todos los síntomas pero con la poca información que había en ese momento los médicos no le dieron un diagnóstico claro. "Esto fue sobre el 12 o 13 de diciembre de 2019, cuando ya habían muerto 40 personas en Estados Unidos, pero los médicos no sabían decirme lo que era, decían que era una cosa viral, pero que no sabían", añadió.

Los compromisos profesionales apremiaban y Marín seguía sin recuperarse del todo. Tenía fiebre y quiso consultarle al médico, que le recetó Levofloxacino. Se trata de un medicamento para la neumonía y actualmente no es uno de los tratamientos indicados para el covid. Pero era 2019 y la información era escasa.

El levofloxacino tuvo efectos secundarios en el cantante

La toma de este medicamente para la neumonía le provocó una parálisis facial en el rostro. También un intenso dolor de piernas que le derivó en la rotura del tendón de Aquiles. Fue operado en España de este problema pero su estado viral no mejorada: continuaba con la saturación baja y tuvo que estar conectado a una bomba de oxígeno.

"Viendo todas las pruebas que tenía el médico me dijo que tuve Covid. Lo pasé, pasé fiebre, neumonía, perdí el olfato, lo tenía todo y no acabé en el más allá por suerte", contó unos meses después en la citada entrevista, en la que también confesó que se sentía inmune. Había estado en contacto con personas positivas después de haberlo pasado y no había vuelto a contagiarse. "Ahora tengo la gran suerte de que debo ser inmune", explicó el 6 de diciembre de 2020, un año después de haberse contagiado.