Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana que quiso ir a Eurovisión con un remake

Eurovisión es música, diversión, espectáculo y... política. Todo acaba siéndolo, y la música no iba a ser menos.

El color azul ha bañado casi todo el país. Este ha sido el dibujo del poder autonómico y municipal que ha dejado la jornada de elecciones de este domingo 28 de mayo. El Partido Popular también se ha hecho con una de las regiones más preciadas para las elecciones generales del próximo 23 de julio, la Generalitat Valenciana. Y eso significa que presidirá la comunidad un cantante: el eurovisivo Carlos Mazón Guixot.

Vida política de Carlos Mazón

Con 40 escaños y la ayuda de Vox, el de Alicante es tan político como amante de la música. Fiel militante del PP, empezó su andadura profesional en 1999, cuando fue nombrado director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), con Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat. Un cargo que ocupó hasta 2003.

Desde ese momento seguirían sucediéndose cargos como director en otras instituciones públicas de la Generalitat hasta que en 2009 se retiró de la política por un tiempo para hacerse cargo de la Cámara de Comercio de Alicante.

En 2019 volvió a la vida pública como concejal del Ayuntamiento de Alicante y presidente de su diputación por el PP. Lo siguiente fue ganar las primarias de su partido en 2021, cuando Mazón fue nombrado presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Ahora, tras haber pasado por la administración local, regional y autonómica, el cantante y político ha alcanzado su objetivo: gobernar la Generalitat Valenciana. Lo hace tras ocho años de gobierno del Botànic, el acuerdo con el que la coalición de la izquierda ha gobernado la región desde 2015.

Sin embargo, no todo a lo que se ha postulado ha sido conquistado por el alicantino.

Objetivo Eurovisión: el grupo Marengo apuesta por una versión de 'Y solo tú'

Se llamaban los Marengo, un Café Quijano del levante que quería acabar cantando a tres delante de todos los europeos en 2011. Su tema era una versión de Y solo tú, una canción melódica con la que España ya se había presentado en el Festival de Música de Eurovisión.

Videoclip de 'Y solo tú', de Marengo.

Lo hizo en 1981, cuando Televisión Española seleccionó a José María Bacchelli -más conocido artísticamente como Bacchelli-, cantante de balada romántica en español, para interpretar su original Y sólo tú, que obtuvo el puesto 14, con Gran Bretaña como país ganador con Making Your Mind Up, interpretado por Bucks Fizz.

Bacchelli interpreta 'Y solo tú' en 1981.

Finalmente 2011 no fue el año de los Marengo, edición en la que Lucía Pérez representó a España con su Que me quiten lo bailao. No se puede triunfar en todo. Aunque no sabemos si, aprovechando el éxito político, veremos volver al grupo que lo intentó en 2011 para conquistar el próximo Benidorm Fest.

Final de Eurovisión 2011, Lucía Pérez representa a España con 'Que me quiten lo bailao'.

Letra 'Y solo tú'

