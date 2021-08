Carmen Lomana anuncia que está enamorada de nuevo

Carmen Lomana celebró hace unos días su 73 cumpleaños junto a sus amigos en Marbella y organizó una cena especial en uno de sus restaurantes favoritos.

Durante esta celebración habló con la prensa y confesó que ha comenzado una relación con un hombre después de un largo tiempo soltera. Aunque él no asistió a su cumpleaños, acudirá a Marbella en los próximos días para estar junto a la empresaria.

De momento no se conoce quién es él pero Lomana ha afirmado estar muy feliz y enamorada. Ella admitió que su vida siempre ha estado marcada por una persona especial aunque no siempre ha sido la misma, pero necesita compartir su vida con un hombre.

"Yo nunca pido mucho, yo soy de las que pide que me quede como estoy. Salud, dinero y amor. Lo mejor es la salud, el dinerito no viene mal y el amor es muy importante", ha declarado a okdiario.

La empresaria se lo pasó en grande en su celebración de cumpleaños y así hablaba de los regalos: "Todos son especiales. Todos. Si tu te refieres a si me ha mandado una persona especial un regalo... para mí el mayor regalo es el cariño enorme que recibo y luego lo demás pues también. La cantidad de flores, las orquídeas me han hecho mucha ilusión. Una amiga de Mallorca también me ha mandado un collar precioso con una pulsera y no se... infinidad de cosas".

Además, Carmen Lomana ha comentado que esta más feliz que nunca y que ha dejado atrás tiempos pasados: "Y estoy muy feliz sobre todo por haber cumplido un año más, por haber dejado atrás tiempos tan oscuros y de miedos", relata okdiario.

Carmen Lomana y sus amigos en la celebración de su 73 cumpleaños // GTRES

