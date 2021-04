"No puede ser más vulgar": Carmen Lomana critica el estilismo de Julia Janeiro en su 18 cumpleaños

Si hay algo que caracterice a Carmen Lomana es que no tiene pelos en la lengua y no se corta en decir lo que piensa en todo momento. Su sinceridad ha hecho que en más de una ocasión genere una buena polémica en redes sociales, como ha ocurrido en esta ocasión al criticar duramente el estilo de Julia Janeiro.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cumplió 18 años el pasado domingo 18 de abril y salió a celebrarlo junto a unos amigos y su novio Brayan Mejía, futbolista de tercera división del Real Aranjuez Club de Fútbol.

La joven escogió un mini vestido negro con falda drapeada y un pronunciado escote en V, algo que horrorizó a la socialité, tal como ha expresado en redes sociales: "Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana... solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror"

Un mensaje que no ha sentado bien a muchos usuarios, que le han recriminado a Lomana que critique de esta manera la imagen de otra mujer:

Que alguien te diga que no se puede ir así vestida y hacer estas sesiones de fotos un Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por la mañana por la tarde y por la noche.... Solo tienes 80 años y estas enseñando demasiada carne. No se puede ser mas vulgar. pic.twitter.com/ya2skWJ2vB

Aunque tampoco han faltado los que, a pesar de decirle que ha escogido unas palabras desafortunadas, están de acuerdo con su opinión:

No me gusta opinar sobre cómo va vestida una mujer, me da igual q enseñe o no, pero si es verdad q es un tema de educación. Yo nunca dejaría q mi hija saliese a la calle así, ni con 18 ni con 25 años