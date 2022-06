Un carruaje, un caballo blanco y los tres vestidos de Britney Spears para su boda de cuento de hadas con Sam Ashgari

Britney Spears se ha convertido en una auténtica princesa en el día de su boda con Sam Asghari y nos han alucinado todos los detalles del día de su enlace que han hecho que el este día tan especial parezca sacado de un cuento de hadas.

El caballo blanco

Britney ha tenido una boda de una auténtica princesa, y como ella es la princesa del pop por excelencia no podíamos esperar menos. Uno de los protagonistas de su boda (que no son ni ella ni su marido) ha sido el caballo blanco que tiraba del carruaje.

Un esbelto caballo blanco esperaba sobre la puerta de la casa de Britney y no le ha faltado ni un solo detalle: las pezuñas doradas, un collar de flores y un tocado de plumas en la cabeza.

El carruaje de cuento de hadas

Britney y Sam han pensado hasta el más mínimo detalle para este día tan especial. Otro de las cosas más llamativas de esta boda ha sido el carruaje del que tiraba el hermoso caballo blanco.

Se trata de una carroza blanca, al más puro estilo Cenicienta, adornada con flores blancas y rosas, y los detalles y remates en dorado, a juego con el caballo ¡Estamos deseando ver a los novios dentro!

Invitadas VIP

Britney Spears estuvo arropada por un montón de celebrities. Selena Gomez no quiso perderse el enlace, al que también asistieron Drew Barrymore, Paris Hilton, Donatella Versace y Madonna, con la que recreó su mítico beso en los labios en los MTV de 2003.

Los tres vestidos de Britney

La princesa del pop ha decidido llevar hasta tres looks distintos en el día de su boda. El primer modelito, como no podía ser de otra manera, ha sido. A Britney no le ha hecho falta mucho detalle para brillar: un sencillo vestido blanco de Versace, con una abertura frontal y una cola kilométrica han hecho que la cantante se ve como una princesa.

El siguiente look de la cantante ha sido un diminuto mono negro de fiesta, de manga larga, también de la firma Versace, con el que hemos visto a la cantante disfrutar de unos bailes o posar con algunas de las invitadas de la ceremonia como Selena Gomez y Drew Barrimore.

Por último la intérprete de Oops! I did it again ha vestido un traje rojo corto y ajustado con largos flecos en los hombros y un escote de infarto.

La artista ha combinado este minivestido con una americana roja a juego. Se intuye que el diseño de ambos también corre de la cuenta de Donatella Versace.