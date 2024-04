Celine Dion repasa cómo es su día a día con el síndrome de la persona rígida: “Tengo que vivir con ello”

Celine Dion es una de las mejores voces que ha dado Canadá durante el siglo XX. Autora de canciones tan célebres como My Heart Will Go On de la banda sonora de Titanic, su convivencia con el síndrome de la persona rígida la ha obligado a condicionar su carrera.“Tengo que aprender a vivir con ello”, ha declarado en una entrevista en Vogue.

El síndrome de la persona rígida o SPS es una enfermedad rara basada en un trastorno neurológico que se caracteriza por una rigidez muscular progresiva y por episodios repetidos de espasmos musculares dolorosos. Se trata de una dolencia para la cual aún no se ha encontrado ninguna cura. “Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica”, ha indicado la quebequense.

Sin embargo, Celine Dion no se ha rendido ante su condición y practica diferentes terapias que mejoren su estado físico. “Tengo dos opciones: o entreno como un deportista y trabajo súper duro o me desconecto y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y me canto. Elegí trabajar con todo mi cuerpo y toda mi alma”.

Una actitud que se refleja en cada palabra de la autora de éxitos como That’s the Way It Is. “Quiero ser mi mejor yo. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”, ha declarado con entusiasmo.

Para conseguir esa mejor versión, Celine Dion ha detallado la rutina que practica para minimizar el impacto del síndrome de la persona rígida en su cuerpo. “Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz... Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora”.

En cuanto a su vuelta a los escenarios, la cantante ha preferido no ponerse ninguna meta. “Hoy no puedo decirte: “Sí, en cuatro meses”. No lo sé... Mi cuerpo me lo dirá”, ha argumentado.

Durante la entrevista, la estrella ha tenido tiempo de repasar cómo es para ella vivir en Las Vegas, donde desarrolló una residencia en 2002 con la que terminó instalándose en la ciudad. “Estoy a 35 minutos del trabajo. Me da tiempo para prepararme para el trabajo. Voy a ver a mi equipo, hacemos bromas, practicamos canto... Y luego, me da la posibilidad de salir a la carretera, como en el coche, llego a casa, veo a mis hijos, duermo en mi cama. Tengo lo mejor de ambos mundos”, ha declarado

Céline Dion lo da todo en un partido de la NHL cantando 'Livin' On a Prayer' de Bon Jovi