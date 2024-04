Hugo Silva: "Cuando la gente dice mi nombre y apellido todo seguido me da corte, me da pudor"

El crimen organizado y las bandas son los protagonistas de Marbella, la nueva serie en la que Hugo Silva da vida a César, un abogado de éxito que vive rodeado de capos de la vieja escuela y jóvenes que llegan para imponer nuevas normas.

Está basada en hechos reales. Tanto es así que el intérprete tuvo la oportunidad de conocer y cenar con algunos de los "mafiosos" que inspiraron los personajes. "No han puesto ningún problema, están encantados de conocerse", asegura el intérprete.

Además de una cuna de la corrupción, Marbella es un destino vacacional muy conocido, pero Hugo Silva prefiere "chancleteo y camino de tierra". "Yo soy más de El Palmar, yo no tengo tanto glamour, una cosa un poquito más relajada", asegura el actor, al que Dani Martín mencionó en su tema 'Ester Expósito' como uno de los asiduos a visitar El Tumbao de Tarifa en verano.

Silva, que en la ficción es un abogado especializado en defender a narcos con una idea de la Justicia un tanto dudosa, está encantado de meterse en la piel de un personaje tan peculiar. "Lo bueno de este trabajo es que te da la licencia para poner en pie cosas que en la vida jamás harías, es muy divertido", explica.

No se ha quedado con nada de su personaje, ni siquiera con "la cara dura" de utilizar su estatus para librarse, por ejemplo, de la publicidad de las compañías telefónicas. Asegura que es muy vergonzoso. "Alguna vez he hecho eso de llamar a un restaurante y decir que soy Hugo Silva para que me den una buena mesa, pero muy poco, muy poco, soy muy pudoroso", cuenta. "Cuando la gente dice mi nombre y apellido todo seguido me da corte, me da pudor", añade.

Este año ha estado nominado a unPremio Goya y un Feroz por su papel en Un amor, de Isabel Coixet, pero finalmente no se llevó ninguno de los reconocimientos. Tenía el discurso de agradecimiento preparado e intentó, por todos los medios, no poner una mala cara al conocer el veredicto. "El discurso se lo recité a mi chica de corrillo, pero creo que lo voy a guardar para mis memorias", cuenta. Su pareja desde 2017 es la también actriz Marta Guerra.

