Quién es Chappell Roan, la cantante estadounidense que no quiere ser más famosa

Hay veces en que los artistas tardan un poquito más en brillar como estrellas, pues no tienen la suerte de lanzar un hit como ópera prima. Pero lo importante es llegar a posicionarse bien en la industria, y este es el caso de Chappell Roan.

¿Y quién se esconde detrás de este nombre artístico? Kayleigh Rose Amstutz, nacida en Misuri en 1998, es una cantante y compositora de Estados Unidos. Sin embargo, lo que más destaca de su perfil es su faceta como drag queen.

De estética campy, la cantante cuida mucho su imagen como artista, y ha creado un concepto nuevo inspirado —al igual que su música— en el pop sintético de los años 80, pero también de los 2000, y del estilo drag de todos esos años.

Telonera de Olivia Rodrigo

Aunque Chapell Roan lleva en la industria desde 2017, ha ganado adeptos entre los fans de estrellas del pop como Katy Perry y Nicki Minaj —en las que se basa su estilo— a raíz de ser la telonera de Olivia Rodrigo en su gira internacional Guts Tour.

Y es que, pese a haber empezado en la música con 13 años, no ha sido hasta este 2024 cuando ha comenzado a posicionarse como una joven promesa. De hecho, la artista ha debutado en Coachella en la última edición celebrada del festival.

Su éxito con 'Good Luck, Babe!'

Ha sido con su reciente tema Good Luck, Babe! cuando le ha llegado a Roan un éxito desmedido, posicionándose como una prometedora cantante de pop sintético que sirve como icono de la generación Z. De hecho, Billboard sitúa esta canción como la tercera mejor de lo que llevamos de 2024, y muchas personas ya la consideran un himno lésbico.

Además, la artista estadounidense tuvo el privilegio de que toda una estrella del pop como es Sabrina Carpenter hiciera una cover del tema. Esto hizo que despegara más aún la fama de Chappel Roan en Estados Unidos, hasta colocar cinco canciones suyas en el top 50 más escuchadas en el país en Spotify —a día domingo 28 de julio—, entre ellas Good Luck, Babe! y cuatro pistas de su último álbum, The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023).

Sus ganas de no ser famosa

Pese a estar despegando como artista internacional, Chappell Roan quiere evitar ser más famosa. La razón sería los fans a los que cataloga de "raros". Y es que la cantante ya ha notado algunos comportamientos de acosadores, lo que no le permite sentirse segura del todo.

Ha sido en un pódcast donde la artista ha confesado su miedo hacia algunos de sus seguidores. "Hace unos años dije que si había señales de acoso o si mi familia estaba en peligro, lo dejaría. Y ya estamos ahí", ha desvelado.

La artista ha sido consecuente con ello, y está luchando por frenar: "He puesto los frenos, honestamente, a cualquier cosa que sirva para hacerme más conocida. Ahora mismo es un bosque en llamas".