Chenoa habla por primera vez sobre la enfermedad que le dificulta tener hijos

Chenoa está viviendo un gran momento profesional, del que podemos disfrutar de su directo en los diferentes showcases acústicos exclusivos que está ofreciendo con Europa FM. Sin duda una oportunidad única para poder escuchar sus temas en un ambiente más cercano e íntimo.

En cuanto a su vida personal, la artista siempre se ha mostrado muy reservada, pero por primera ocasión ha querido hablar de un tema íntimo. Con el objetivo de visibilizar un problema que sufren muchas mujeres, Chenoa ha hablado por primera vez de los problemas de salud que sufre desde hace años y que dificultarían una posible maternidad.

Este testimonio se recoge en el libro 'Hablemos de ella' de Carlota Corredera que se publicará el próximo 21 de diciembre. En él, Chenoa explica que sufrió un principio de cáncer de útero cuando tenía tan solo 25 años, del que ya ha hablado en otras ocasiones.

Pero además, Chenoa explica que sufre endometriosis, una enfermedad que se caracteriza por la existencia de tejido del endometrio fuera del útero, normalmente en ovarios, trompas de Falopio, o vejiga; y que le han tenido que operar dos veces para extraerle quistes por laparoscopia.

Estos son los motivos por los que la artista nunca ha querido responder a preguntas relacionadas con la maternidad, sobre todo en el pasado: "Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía", explica confesando que si bien era algo que antes le frustraba, ahora ya no es así.

El motivo por el que Chenoa ha decidido hablar de algo tan íntimo es para visibilizar enfermedades que sufren muchas mujeres y que pueden desencadenar en depresiones e incluso culpabilizarse por no poder tener hijos.

Es importante que personalidades conocidas como Chenoa, que son un referente para otras mujeres, rompan tabúes de este tipo normalizando ya no solo este tipo de enfermedades y trastornos, sino cualquier tipo de familia, con o sin hijos.

Y cada vez son más las mujeres que comparten parte de su vida privada para poder ayudar a otras. El pasado 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Lauren Kitt Carter, explicaba que había sufrido un aborto del bebé que esperaba junto a Nick Carter.

Dudando en si compartirlo o no, Lauren explicaba que compartía un tema a menudo vergonzoso que las mujeres y los padres sufren en silencio. "Vergonzoso porque como mujer se supone que debo crear vida y sino ocurre, me siento como un fracaso como persona", empezaba relatando para continuar explicando el cambio de perspectiva que había experimentado: "Si está luchando por formar una familia o has tenido una pérdida, esta publicación es para ti, no estás sola y siempre hay esperanza".