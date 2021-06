El comentario que ha hecho estallar a Julia Janeiro

JULIA JANEIRO OK // JULIA JANEIRO OK

Acaba de cumplir 18 años y la prensa del corazón la mira con lupa. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia Janeiro, ha ganado notoriedad como influencer en los últimos meses y sus seguidores también han aumentado considerablemente. Sin embargo, estar en el ojo del huracán trae consigo ciertas molestias y las críticas constantes en las redes sociales tienen a la joven bastante cansada.

Tanto es así que Juls -apodo con el que ella misma se ha bautizado- ha decidido alzar la voz y compartir con todo el mundo en acoso y derribo que está sufriendo por parte de personas anónimas que critican cada paso que da.

"Eres muy joven para desnudarte tanto en las redes por ganar seguidores. Respétate y si no, luego no llores ante las críticas. Es un consejo como mujer". Ese es el mensaje que una seguidora le enviaba, refiriéndose a las fotos en bikini que la joven tiene publicadas en su perfil de Instagram.

Harta de recibir este tipo de comentarios, la joven ha recalcado que tiene la madurez suficiente como para decidir qué enseña y qué no, además de asegurar que la mayoría de estas críticas vienen de mujeres que, por su edad, podrían ser su madre o su abuela.

Julia Janeiro responde a las críticas // Instagram

"Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no. Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes. Y como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres. Queréis respeto e igualdad pero entre nosotras somos las peores. Lo mejor de todo es que todos esos comentarios que recibo vienen de mujeres que, por edad, podrían ser perfectamente mi madre o, incluso, mi abuela. Hay que cambiar mucho el chip", escribió.