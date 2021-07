"Cómo me dolían los pechos": María Adánez agrade a su matrona su ayuda cuando llegó a casa tras el parto

Te interesa La reflexión de María Adánez sobre la lactancia materna que echa por tierra lo que muchos creen

"¿Los ángeles existen?", se pregunta María Adánez en la primera frase de su mensaje de agradecimiento. La inolvidable Lucía (alias "la pija") en Aquí No Hay Quien Viva daba a luz el pasado mes de mayo a su primer hijo. A sus 45 años, la actriz fue asistida con una cesárea y aunque durante el parto no hubo grandes complicaciones, la cosa se puso seria cuando llegó la hora de volver a casa.

"Ella es Alex. Llegó a mi casa la primera noche después del hospital. Estaba dolorida, muy dolorida, con mi bebé queriendo mamar y ninguno de los dos sabiendo como hacerlo bien", cuenta la actriz en su perfil de Instagram, donde reconoce que sino fuera por la generosidad de esta matrona, no hubiese sabido qué hacer. Ser madre primeriza no es fácil y si no estás bien asesorada puedes desesperarte rápidamente.

Además, Adánez llegó a casa con fuertes dolores. "Una pseudo mastitis que ni te cuento, cómo me dolían los pechos, ¡por dios! Cesárea en vena y cuerpo apaleado. LA progesterona de vacaciones y las emociones a la virulé", relataba, recordando aquel caos que vivió nada más salir del hospital.

La actriz destaca que aunque los cursos de preparación al parto son muy útiles, también sería necesaria una formación para la "llegada a casa y lactancia". "Es duro, muy duro, si no ha hubiera tenido a ella seguro que hubiera abandonado dar el pecho, me dolían demasiado", cuenta sobre lo complicado que fue para ella dar de mamar a su pequeño Claudio. "Si no la hubiera tenido a ella la lactancia no hubiese sido placentera porque no lo es desde la desinformación, los miedos y el dolor. Si no la hubiera tenido a ella... Gracias infinitas por todo", termina.

María Adánez y su pareja, el neurólogo Ignacio H. Medrano, hicieron pública la noticia del embarazo el pasado octubre al compartir un vídeo de la primera ecografía. "Este es el latido del corazón de mi bebé. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabéis la alegría que me da compartirlo con todos vosotros", apuntó la intérprete, a la que ahora se le cae la baba por su pequeño Claudio.