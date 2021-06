La reflexión de María Adánez sobre la lactancia materna que echa por tierra lo que muchos creen

La maternidad es una de las etapas en la vida de una mujer en la que más críticas se reciben y también en la que más tabús existen. Poco a poco, ese hermetismo sobre cómo afecta a la vida de una madre la llegada de su bebé se va rompiendo y, aunque hay mucho camino por recorrer, los personajes públicos están ayudando a cambiar la situación.

Gracias a su experiencia, las celebrities ayudan a otras madres que están pasando por situaciones parecidas sobre todo con uno de los temas más controvertidos en la vida de una madre primeriza: la alimentación del bebé.

María Adánez ha decidido abordar el asunto en su cuenta de Instagram, donde ha hecho una importante reflexión con la que ha desmontado lo que muchos creen. "La LACTANCIA: tenía claro que quería dar el pecho, más bien intentarlo y ver si se daba bien tal empeño. Sin lugar a a dudas es lo mejor para el bebé y para la madre", comienza a decir.

La actriz continúa: "Pero amigas y mujeres de mi alrededor habían compartido conmigo sus experiencias y llegué a la conclusión de que o se daba bien y la cosa fluía o se vive con mucho sufrimiento, dolor y frustración por no poder hacerlo".

"La madre tiene que hacer lo que crea mejor para ella"

En su escrito, Adánez avisa a otras mujeres de cómo no debe ser la lactancia. "La lactancia no puede doler, importantísimo, y la mujer tiene que hacer en todo momento lo que crea mejor para ella y si la mami está bien, el bebé está bien y TODO está bien".

Aconseja a las que tengan dudas que pidan ayuda y sobre todo, que se sientan libres de escoger el tipo de alimentación que quieren para sus bebés, no importa si pecho o biberón, lo importante es que la madre esté bien. "Pide ayuda, asesórate, siéntete libre, no hay leches buenas o malas, la tuya es la mejor, es durísimo nada más parir, empezar a amamantar a tu cachorro, ¿te lo habían contado? Si decides dar el biberón también es una elección correcta, buenísima. Yo soy hija del 76 y del biberón y la cosa no ha ido nada mal! ¡Feliz jueves!".

