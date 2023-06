Cómo gastará Johnny Depp el millón de dólares que le ha pagado Amber Heard tras el juicio

Hace más de un año que terminó el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard. Acusaciones cruzadas, reproches y muchos sentimientos... Al final, todo terminó con la Justicia dando la razón al actor y condenando a la actriz a pagarle 10 millones de dólares por daños ocasionados.

La expareja negoció durante los meses siguientes y en diciembre de 2022 concluyeron que ella solo le pagaría un millón de dólares de indemnización. Tal y como ha desvelado TMZ, Amber acaba de abonarle esta cantidad al protagonista de Piratas del Caribe, aunque este dinero no es suyo, sino de la compañía de seguros que contrató.

Pero también ha podido acceder a fuentes cercanas a Johnny y recogen en qué tiene pensado gastárselo. Se lo va a entregar a organizaciones benéficas de diferentes causas y a cada una le dará 200.000 dólares. Entre las luchas que persiguen se encuentran los niños con enfermedades serias, proporcionar vivienda a personas desfavorecidas y preservar ecosistemas y entornos naturales.

Concretamente, las cinco son: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.

Qué hace ahora Amber Heard

Tras varios meses estando en el foco mediático, Amber se hartó y decidió escapar el foco y mudarse a Madrid junto a su hija de dos años Oonagh.

Según informa Daily Mail, dejó temporalmente la industria del cine y quiere pasar unos tranquila, por lo que puso un océano de por medio y se ha comprado una casa a las afueras de la capital española.

Uno de los amigos de Amber explicaron que están las dos muy bien: "Ella es bilingüe en español y está feliz allí, criando a su hija lejos de todo el ruido".

De la que no hay rastro es de su novia Eve Barlow, con la que el verano pasado fue vista disfrutando de las vacaciones en Mallorca. Se rumorea que podrían haber roto, teniendo en cuenta que durante las navidades pasadas Eve compartió un artículo en el que reconocía que "este año había cambiado mucho".

No obstante, no se sabe si la actriz dejó temporal o definitivamente su trabajo en Hollywood, aunque la misma fuente apuntó que "no tiene prisa": "No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado".