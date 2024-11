Cómo ha llegado Sebastián Yatra a Broadway: el colombiano debuta como Billy Flynn en 'Chicago'

El talento de Sebastián Yatra es incuestionable. Prueba de ello, es su trayectoria como artista que le ha consagrado como una de las figuras más relevantes dentro del panorama musical latino.

No obstante, el colombiano está inmerso en otro proyecto con el que demuestra toda su versatilidad. El artista de Tacones Rojos interpreta a Billy Flynn en el musical Chicago. La obra se enmarca durante los años 20 en dicha ciudad estadounidense, cuando Roxie Hart, una ama de casa y bailarina de un club nocturno, quiere asesinar a su amante antes de que este le abandone.

La protagonista busca evitar la condena engañando tanto al público, como a los medios de comunicación, así como su compañera de celda Velma Kelly. Para salirse con la suya, contratará a Billy Flynn, uno de los mejores abogados de la ciudad. Este musical de prestigio cuenta con 33 millones de espectadores en todo el mundo.

El camino de Sebastián Yatra hacia Broadway

El estreno de Sebastián Yatra en La Gran Manzana lo ejecutó el pasado 25 de noviembre en el Ambassador Theatre de Nueva York, y se extenderá en una serie de funciones hasta el próximo 22 de diciembre.

El intérprete de Akureyri mostró sus emociones por este proyecto cuando dio a conocer esta gran noticia a través de sus redes: "Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero por fin les puedo contar que voy a ser protagonista en Broadway en la obra Chicago. No me dejo de sorprender y agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales, recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años antes de lanzarme como artista, y ¡ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño me vuela la cabeza!".

Tal y como contó en una entrevista para el canal de televisión ABC, la última vez que hizo teatro fue con 13 años, siendo este musical, un salto en su trayectoria.

"Broadway es la meta absoluta en el teatro musical", confesó el artista en la revista GQ. Según relata el artista en esta entrevista, se lo propusieron que se presentara a la audición para el papel de Billy Flynn. "Me emociona mucho debutar con un personaje icónico, el cual me permite salirme un poco de cómo soy yo y jugar este papel de abogado nefasto. Ahora bien, esto no es solo por mérito propio, es gracias al trabajo de muchísimos artistas latinos que han abierto camino a largo de los años", ha expresado.

Sebastián Yatra en su debut como Billy Flynn | Gtres

Sebastián Yatra tras su debut

Las primeras impresiones sobre su paso por Broadway han sido realmente positivas para el cantante. "Está siendo realmente loco, todo el elenco y el público son perfectos (...) siempre quise estar en Broadway y nunca pensaría que estaría aquí", confesó en el programa The Kelly Clarkson Show.

La reacción del público ante su participación en este musical ha sido unánime, con una gran ovación tras una de sus funciones.