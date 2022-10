La comprometida pregunta de Joaquín a Pablo Motos sobre su sustitución por Nuria Roca en 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha sido el tercer invitado en sentarse con Joaquín en El Novato, el nuevo programa de Antena 3 con formato entrevista. Esta vez se han cambiado las tornas y el entrevistador de El Hormiguero ha sido entrevistado.

Joaquín no ha querido pasar por alto el dato de que, en 16 años, Motos solo he ha ausentado una vez, y es que el presentador no falló a su cita diaria con Trancas y Barrancas si quiera cuando fallecieron sus padres.

Pero cuando tuvo Covid, tuvo que marcharse a casa inevitablemente y fue sustituido por Nuria Roca. El jugador del Betis ha metido el dedo en la llaga para ver si escocía y le ha preguntado al presentador "si le jodió un poquito" cuando la colaboradora presentó en programa en su lugar.

Entre risas, Pablo Motos ha sido muy grande con "el novato": "No, no te lo juro. Todo el mundo empezó a decir que lo hacía mejor que yo, esto tiene que ver con la envidia por ver si fallas”, ha concluido el presentador.