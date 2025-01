El concierto de Bad Bunny en España será en el Santiago Bernabéu de Madrid, según las fuentes

El mundo entero está deseoso de volver a ver a Bad Bunny sobre los escenarios. El artista, que acaba de colapsar las plataformas con su recién estrenado disco Debí Tirar Más Fotos, incluye en sus letras un homenaje a Puerto Rico y sus raíces. En muchas de sus letras, como Lo que pasó a Hawai, repasa la historia social y política del país, con quejas y reivindicaciones sobre la actual semi-conquista que el idioma inglés, por ejemplo, está teniendo sobre el español.

Así, siguiendo con la estrategia de poner su país y sus raíces en primer lugar, el artista llevará a cabo una residencia en El Choli, también conocido como el Choliseo de San Juan o el José Miguel Agrelot Coliseum, un estadio de la capital de Puerto Rico donde se han llevado a cabo los conciertos y eventos más memorables del país. Durante este 2025, el intérprete de Titi Me Preguntóofrecerá 21 conciertos entre el 11 de julio y el 24 de agosto bajo el título No Me Quiero ir de Aquí. Las entradas, que ya están a la venta, solo las pueden adquirir losresidentes en Puerto Rico.

Será a finales de año cuando conozcamos la fecha de su llegada a España, previsiblemente en 2026, cuando el cantante recorrerá parte de Europa con un mega tour que con toda probabilidad aterrizará en el Santiago Bernabéu de Madrid. Así lo confirman las mismas fuentes que confirmaron su paso por la Península Ibérica. Con esto no se descarta que recale en otras ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla.

"Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España...(lo sé). Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", dejaba caer.