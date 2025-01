Bad Bunny se pronuncia sobre su ruptura con Kendall Jenner: "A mí me han roto el corazón muchas veces" | GTRES

Bad Bunny se encuentra inmerso en la intensa promoción de su nuevo álbum Debí tirara Más Fotos y está concediendo entrevistas a varios medios de comunicación en Estados Unidos. Tras llevar a cabo una divertida participación en el programa de Jimmy Fallon The Tonight Show, donde coincidió con la actriz española Karla Sofía Gascón, el artista ha concedido una entrevista en el show El Vacilón de la Mañana, de la radio puertorriqueña Mega 97.9.

A lo largo de la entrevista, sus compatriotas no han tenido reparos a la hora de preguntar todas sus inquietudes alrededor de este nuevo disco, aunque ha habido un extracto que rápidamente se ha viralizado en las redes sociales al abordar la motivación del artista tras EL CLúB, una de las canciones que mayor popularidad ha adquirido entre sus fans.

"Apágale el micrófono", ha pedido entre risas Bad Bunny a uno de los entrevistadores, que sugería que EL CLúB iba dirigida hacia Kendall Jenner, expareja del cantante. "¿Tu ex te rompió el corazón?", han preguntado durante la entrevista al autor, queha contestado sin ningún complejo le "han roto el corazón muchas veces en la vida" y que él también ha "roto corazones".

Una conversación íntima que, sin embargo, no ha estado exenta de momentos cómicos, como la sugerencia de que uno de los participantes en la conversación se parecía al "logo de los Bulls", y que también ha abordado el proceso creativo de Bad Bunny. "Yo creo que todo el mundo ha pasado sus desamores y su despecho, y a mí siempre me ha gustado escribir de eso (...) Yo tengo el privilegio de poder expresarme y resolverme en las canciones y eso me ayuda porque saco cosas de dentro", ha indicado.

"Que lo interpreten de las maneras que quieran", ha explicado finalmente acerca de EL CLúB y las posibles elucubraciones que sus fans pueden llegar a plantear alrededor de su relación con Kendall Jenner.

"Yo no pego cuerno", ha aseverado durante la entrevista. Una afirmación a la que han replicado con que si se consideraba "hombre de una sola mujer", a lo que ha respondido con un contundente: "Yo soy hombre de mí".