La confesión más desagradable de Tania Llasera: "Sé a qué sabe un muerto"

La presentadora Tania Llasera ha hecho una extraña confesión que ha provocado un pelín de 'grimilla' entre sus seguidores. Todo comenzó cuando Llasera se hizo un piercing en la lengua. "Yo me había hecho un piercing y en esa época eran de hierro. Me daba golpes en los dientes y cuando sonreía me raspaba contra la encía", cuenta.

Tuvo el pendiente puesto 9 meses, durante los cuales el pendiente chocaba con la encía, debilitándola y provocando que se moviese toda la dentadura inferior. Ante la gravedad del asunto, la presentadora se puso en manos de un especialista maxilofacial, que le recomendó operarse.

Tania Llasera tenía dos opciones para la intervención: hacerse un injerto desde su encía superior (más caro) o hacer un injerto desde la encía de otra persona. Escogió esta segunda opción. "La alternativa era coger un trocito de tejido acelular, es decir, una parte de un cadáver", explica en su blog de Mtmad, 'Dando la talla que es gerundio'.

"Son trocitos de piel de la espalda o de detrás de las piernas de muertos que se tratan para que no tengan células y sean vírgenes genéticamente hablando y una vez te cortan su propia encía, te lo juntan", asegura.

La intervención fue un éxito, pero la presentadora tuvo que estar un mes de baja, guardando reposo. "Era muy desagradable. Sé a qué sabe un muerto y tengo seis dientes que no son míos. A él lo apodé Hank porque venía de Estados Unidos", cuenta.