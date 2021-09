Conoce a Álvaro Mel: su sueño de ser arquitecto, su casting para Amenábar y su estrecha relación con Ana Polvorosa

Álvaro Mel tuvo siempre muy claro lo que quería ser de mayor. El instagramer de Salamanca, al que le avalan sus 1,2 millones de seguidores en Instagram, supo con 14 años que quería estudiar Arquitectura... y lo hizo, aunque no llegó al final.

Con 19 años decidió dejar de lado ese sueño que lo llevó a Valladolid al terminar Bachillerato para primero pinchar en discotecas, después empezar a moverse en redes y finalmente dar el salto a la interpretación “[La arquitectura] Siempre fue mi vocación y en la familia no hay ningún arquitecto, igual que tampoco hay ningún actor”, contó recientemente en Vanity Fair sobre sus dos vocaciones.

El actor de 25 años llegó a Madrid poco después de dejar la carrera para perseguir su sueño y en la capital lo acogió el también actor Guillermo Campra, del que dice es como su hermano. "Él me dio un techo para vivir", cuenta el intérprete que ha participado en las series Bajo la red (2018), La otra mirada (2018-2019), Madres. Amor y Vida (2020), Paraíso (2021) y La Fortuna, la producción de Alejandro Amenábar que lo ha llevado recientemente al Festival de San Sebastián.

Impactado con Alejandro Amenábar

"Hice el casting y te prometo que es la única vez que he salido de una prueba diciendo: 'Me encanta este personaje'. Me preguntaron si hablaba idiomas y les dije que hablo catalán, inglés y francés. '¿Y chino?', me dijeron. Les contesté que no, pero que si hacía falta yo lo aprendía. Salí supercontento, algo que no suele ser bueno, pero en este caso fue lo contrario", añade cuando le preguntan por cómo llegó a la serie La Fortuna.

Aquello fue en 2019 y cuando se enfrentó a la prueba, Álvaro Mel no sabía que iba a trabajar con Alejandro Amenábar. Al enterarse se quedó en shock: "No me lo podía creer".

Su primer encuentro con Amenábar no fue del todo bien. Estaba tan nervioso que no podía ni beber agua. "Me temblaba tanto la mano que pensé que iba a tirar el vaso de agua", explica el intérprete, al que la pandemia lo dejó en casa y sin el papel de sus sueños.

No sabía al 100% seguro si al final se rodaría la serie, si al final sería él quien la protagonizaría y si al final cumpliría su sueño. En mayo de 2020 acabó su incertidumbre y empezó su entrenamiento, físico e intelectual, para en julio empezar el rodaje. ¡Al fin!

Influencer a la altura de María Pombo

Antes de esta aventura como actor, Álvaro Mel ya era muy conocido en redes.

En 2013 se abrió una cuenta en Instagram y poco a poco fue ganando seguidores hasta llegar a los 1,2 millones de seguidores que tienen hoy. Su fama como influencer le sirvió para entrar en la lista publicada por Forbes en octubre de 2020 con los 100 más importantes de España, junto a María Pombo (2,1 millones de seguidores) o Dulceida (2,9 millones de seguidores), entre otros.

"Tiene ese algo a lo James Dean que puede hacerle triunfar", dice la revista sobre el ahora actor, que ha decidido dejar de lado esta faceta publicitaria para centrarse en la actuación. "Sigo cogiendo alguna cosita de marcas más serias, pero lo quiero ir dejando de lado poco a poco para centrarme en mi carrera como actor ahora", explica.

Su ex Raquel Reitx y su amistad con Ana Polvorosa

Con sólo 25 años, el currículo sentimental de Álvaro Mel ya es amplío y conocido. Fue novio de la también influencer Raquel Reitx, cuya ruptura confirmaron ellos mismos en julio de 2019 a través de Instagram (como no podía ser de otra manera). "He pasado página y me gustaría que vosotros también. Quered mucho y confiad siempre en el amor", escribió Reitx en la red socia..

Tras esta relación se habló de Paula Gureta, otra estrella de redes, a la que dicen ha seguid Ana Polvorosa en el corazón de Mel.

La actriz y Álvaro Mel fueron pillados por la revista ¡Hola! el pasado verano y eso hizo saltar las alarmas. ¿Nueva relación a la vista? El tiempo dirá si hay o no tomate, ellos por ahora no han confirmado nada.