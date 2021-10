Conoce a Begoña Vargas: cuántos años estuvo con Óscar Casas, cómo decidió ser actriz y por qué es la oveja negra de su familia

Begoña Vargas es uno de los rostros de Las leyes de la frontera. La actriz de 21 años protagoniza la película de Daniel Monzón junto a Marcos Ruz y Chechu Salgado. Es su segundo papel en el cine y también su segundo papel como protagonista. En 2020 estrenó Malasaña 32, película para la que tuvo que pasar un casting de miedo.

“El director me dijo: Vamos a hacer una improvisación”, contó Vargas sobre cómo Albert Pintó creó el clima perfecto para que su personaje gritara. “Pegué un chillido que no sé cómo puedo tener un chillido tan fuerte no teniendo una voz tan aguda”, dijo sobre su primera película.

Preparar Las leyes de la frontera fue distinto. No hubo improvisaciones, sino un trabajo concienzudo. "Mi referente claro fue Penélope Cruz en Jamón, jamón. Creo que hay algo de la frescura y fuerza que tenía en la película y que también es muy de Tere. Tomé la dulzura del único personaje femenino en Deprisa, deprisa y también matices de Cleopatra en la mirada", contó sobre este papel en una entrevista con Cosmopolitan.

La oveja negra de la familia

Antes de estas dos películas, Begoña Vargas fue camarera en Paquita Salas y protagonista de las series Alta Mar y La otra mirada.

La madrileña supo siendo niña que quería ser actriz. Se lo contó recientemente a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM: veía la serie Ana y los siete soñando con ser uno de los niños de la serie.

Fueron ellos quienes la motivaron y no nadie de su entorno. "Soy la oveja negra de la familia. Eso sí, en casa siempre ha habido cultura cinematográfica, y, por ejemplo, mi madre ve mucho cine español. ¡Me encanta porque apoya nuestra industria!", contó en le entrevista de Cosmopolitan.

"Empecé a bailar a los cinco; dos años después comencé a actuar: vivía en un pueblecito cerca de Madrid [en Loches] donde no había clases de teatro, así que me metí a clásico y más disciplinas", explicó la actriz que, pese a sus más de 430.000 seguidores en Instagram, no le gusta que la llaman influencer. "Yo soy actriz, otra cosa es que acumule un número de seguidores y desee darles un contenido de más calidad o que me quiera afiliar a marcas que me interesan".

Cuántos años estuvo con Óscar Casas

La cuenta de Instagram de Begoña Vargas está llena de fotos suyas y también fotos en las que aparece con Óscar Casas. El hermano de Mario Casas, de 22 años, fue su novio durante casi tres años. La pareja empezó el 29 de septiembre de 2018 y terminó su relación el pasado verano, poco después de que Casas confirmarse que no tenían intención de pasar por el altar.

"Ni se nos ocurre pensar en casarnos, somos muy jóvenes y no tenemos en mente una boda", aseguró en junio.

La noticia de la separación salió a la luz el 19 de septiembre: fuentes cercanas a la pareja lo confirmó al diario La Razón: “La ruptura es vox pópuli en el gremio”.

El buen rollo sigue entre ambos y las fotos de la pareja siguen en sus redes. La última foto que publicó Begoña Vargas junto a Óscar Casas es del mes de junio.

El famoso baile viral de Óscar y Begoña

Otra de las publicaciones de Begoña Vargas y Óscar Casas que sigue cosechando likes en Instagram es el vídeo del baile que se marcaron en la boda de unos amigos en octubre de 2019.

El baile lleno de química se acerca a las 3,9 millones de reproducciones en Instagram. Un año después volvieron a arrasar con una coreografía a golpe de Justin Bieber.

Por qué se fue a vivir a Los Angeles

La relación con Óscar Casas fue la que llevó a Begoña Vargas a dejar Madrid. A principios de 2019 la pareja se mudó a Los Angeles.

El actor fue por motivos de trabajo y la actriz le acompañó. Su único fin era vivir una nueva experiencia.

"Me apetecía vivir fuera, pero no me he mudado con la esperanza de que salgan proyectos allí", contó sobre su mudanza en pareja, y aseguró: "En España tengo un trabajo que me gusta y que quiero seguir haciendo".