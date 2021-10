Begoña Vargas: "Me hubiera gustado tener una escena con armas"

"Son los que se sientan detrás en el cole y en el autobús, los que tienen mechero en el bolso". Con estas palabras Eva Soriano e Iggy Rubín han recibido este viernes a Chechu Salgado y Begoña Vargas en el estudio de Cuerpos especiales.

No se referían a los actores, sino a sus personajes en Las leyes de la frontera, la película de Daniel Monzón que se estrena este fin de semana en los cines españoles. El tercero de la cinta es Marcos Ruiz, el chico bueno de la peli, que "se dejaron en casa durmiendo".

Nacidos los dos en los 90, la primea pregunta fue inevitable: ¿cómo se prepararon?

El diccionario quinqui de Daniel Monzón

Daniel Monzón, el director de la película, que nació a finales de los 60, les ayudó a preparar a los personajes con material de la época: pelis, música...

"Y había un diccionario de lenguaje quinqui", contó Begoña Vargas (1999), que recordó algunas de las palabras de la época que aprendieron en el rodaje. Entre ellas, "me voy a ligar un coche, lecheras, picoletos y grifa".

"Libros, películas, fanzines... ", añadió Chechu Salgado. "Hemos visto todo lo que podíamos ver. Mi favorita, porque me encanta el personaje, sea Navajeros".

"Le quitaba los tazos a mis colegas"

Chechu Salgado y Begoña Vargas no tienen un pasado demasiado delictivo. "En mi vida mucha delincuencia no ha habido", ha confesado Vargas, después de que su compañero sacase a la luz su faceta más quinqui. "De niño, cuando me echaban de casa, le quitaba los Tazos a mis colegas".

No critican sin embargo a sus personajes. "Hacen cosas malas, cuestionables e incluso punibles, pero son buena gente", aseguran. "Es que viven en la calle. Se buscan la vida".

A los dos les hubiese gustado tener más escenas de acción. "Teníamos dobles. A mí me gustaría haber hecho más de lo que me dejaban", ha dicho Salgado, a lo que Begoña ha añadido: "Me hubiera gustado tener una escena con armas".

Todo fue por una exnovia

La entrevista ha terminando con una mención a El Hormiguero por la visita que Begoña Vargas tiene prevista para el lunes 11 de octubre. La actriz ha confesado que le hace ilusión porque ve el programa desde pequeña.

Pequeña era también cuando quiso ser actriz. Veía a Ana y los siete, con todos los protagonistas de su edad, y le decía a sus padres por qué no estaba ahí.

La historia de Chechu y el mundo de la actuación es muy distinta. Su madre y una novia que tenía con 17 años le insistieron. "Me insistieron, prueba, prueba, prueba... Di con un grupo de teatro y me enamoré".

[[H3:'Las leyes de la frontera', la canción de Derby Motoreta ́s Burrito Kachimba]]

Las leyes de la frontera tiene buena música de los 70 y una canción del grupo de rock flamenco Derby Motoreta ́s Burrito Kachimba.

"No los conocía y me quedé flipado. El nombre es brutal", ha confesado Chechu Salgado, que también ha contado que no hubo fiesta fin de rodaje en la que sonase a todo trapo la banda sonora de la película pero se fueron desquitando poco a poco los fines de semana.

Esa banda sonora incluye a grupos como Las grecas, Canarios o El Pelos. Esta es la canción de Derby Motoreta ́s Burrito Kachimba.