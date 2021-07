Conoce a la 'metal mom': llamó a sus hijos Metallica y Pantera, y está embarazada de Slayer

"No es fácil criar a las tres bandas más duras del metal", comenta esta madre cuyo nombre no ha trascendido pero que ha bautizado a sus hijos como Pantera, Metallica y Slayer. La realidad supera a la ficción, y viviendo en un país donde las regulaciones para bautizar a tus hijos no van más allá del "no debe ser nada ofensivo ni denigrante para él o los demás; y no puede parecerse a un título o rango oficial" era de esperar que esto ocurriera. Así lo cuenta David Farrier, el descubridor de esta familia.

Precisamente esa especificación en la legislación de Nueva Zelanda, donde vive esta orgullosa madre metalera, es la que impediría que, en caso de tener un cuarto hijo, este se llamara como otro de los grandes del metal, Anthrax. Pero podemos ir un paso más allá y llegar al punto de demostrar que esto no es un bulo hecho viral: Farrier logró poner sus manos en los certificados de nacimiento. Este es el de Pantera:

Y este, el de la señorita Metallica... and Justice for All. Es decir, la niña no solamente recibe su primer nombre de la mítica banda de San Francisco, sino que además su segundo nombre es el de uno de los discos más emblemáticos de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet y Rob Trujillo. Y sí, Metallica es una chica en este caso.

Nombres extraños como estos están, no obstante, amparados por las legislaciones. Lo que no suele permitirse son números, signos de puntuación impronunciables o nombres de más de 70 caracteres. Esto es lo que le pasó por ejemplo a Elon Musk, que quiso llamar a su hijo X Æ A-12 pero la legislación californiana se lo impidió. Y entre tanto, en España con problemas por llamar a un niño Lobo...