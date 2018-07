¿Conoces a Rita Ora?

El 26 de noviembre de 1990 Kosovo vió por primera vez a una recién nacida Rita Shatçiu Ora aunque ese mismo año se mudó a Reino Unido. Como muchos otros artistas Ora empezó cantando en bares y presentándose a castings como el de Eurovisión 2009.



Sus primeros pasos fueron junto a:

- Craig David con quien hizo una colaboración en 2007 para el tema Awkward y en 2008 con Where’s Your Love.

-Drake fue el segundo en probar el encanto de la cantante en 2009 en el tema Over.

-Jay-Z contó con la cantante en el vídeo Young Forever.

Jay-Z fundador de Roc Nation se fijó en ella y la fichó. Desde ese día todos la califican como la protegida del rapero y ha contado con el apoyo de otro grandes de la talla de Beyoncé o Rihanna.



Rita Ora se ha tomado con calma eso de sacar su primer trabajo al mercado, despacito, con buena letra, y el GRAN respaldo de Will.i.am, Drake, The-Dream, Kanye West, Ester Dean y Stargate se ha pasado dos años en el estudio para grabar, Ora, su primer álbum.

En estos dos años de grabación la cantante no ha es tado de brazos cruzados, y ha ido lanzando pequeños avances de lo que será Ora. Ya hemos podido escuchar una versión en acústico de Roc The Life uno de los temas promocionales del trabajo. Además de otros proyectos paralelos como, Better Than You la colaboración con Conor Maynard en su álbum Contrast.

Cinco últimas noticias que debes saber sobre Rita Ora:

1. El esperado disco debut Ora sale a la venta el próximo 27 de agosto, esta es la cover de su primer álbum.

2. Escucha la tracklist de su primer álbum.

3. Rita Ora y Bruno Mars estuvieron juntos antes de ser famosos.

4. La vieron liándose con Drake en un backstage.

5. Además de sacar un álbum corren rumores de un posible salto a la televisión como jurado en el reality ‘The Voice’.

Además para que acabes de ponerte al día te dejamos una galería con los vídeos en los que ha aparecido Rita Ora.