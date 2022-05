"No la conozco": la ex de Rodrigo de Paul rompe su silencio sobre Tini Stoessel

Te interesa Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul: las fotos que confirman su relación

Hace pocas semanas, se confirmaron los rumores que decían que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaban juntos. Salieron a la luz unas imágenes en las que se puede ver a la cantante y al futbolista del Atlético de Madrid disfrutando de una escapada romántica en Ibiza en la que se les ha visto comiendo juntos en un parador.

Según recogían algunos medios argentinos, la pareja podría haber iniciado su relación hace unos seis meses. Unas fechas que, para algunos, no terminaban de cuadrar cuando el centrocampista anunció que llevaba separado "hace meses" de su mujer Camila Homs, con la que tiene una hija de tres años y un niño que en julio cumplirá un año.

Camila Homs asegura que su situación es "delicada"

Este fin de semana, Camila Homs ha viajado a España para que sus hijos, Francesca y Bautista, se reencontraran con el futbolista. Durante su estancia, ha aprovechado para romper su silencio sobre la separación con De Paul y su relación con Tini.

"La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo", ha recalcado ante los medios.

A la pregunta de que opinaba sobre la cantante, se ha limitado a decir: "No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco".

"No somos amigos"

Además, la modelo también ha compartido cual es la situación con su expareja: "Mis hijos no pierden el contacto con su padre y eso es lo importante. Nosotros no somos amigos pero tenemos un trato cordial"

"La relación la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar", ha querido señalar Camila.