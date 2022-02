"Me costaba socializar": Lucía Rivera habla de su salud mental y su padre, Cayetano Rivera, se muestra orgulloso

Lucía Rivera se estrena como columnista en La Vanguardia hablando de salud mental. La modelo publicará un artículo al mes en el blog Te lo cuento yo, donde en su primera entrada indaga sobre la salud mental y las presiones a las que se ha visto sometida a lo largo de su vida.

Lucía Rivera habla de su salud mental

La modelo, de 23 años, habla sobre cómo ha gestionado sus emociones durante los últimos años. Derrocha juventud pero demuestra tener la madurez y el tacto suficientes para no solo contar su testimonio, también para hacer una especie de auto análisis en forma de crónica.

"He sufrido ansiedad desde muy pequeña. Al vivir con ella os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía. Y seguí con mi vida sin hacerle caso, entre viajes, shootings, castings, Instagram, fiestas, amores, desamores...", escribe Lucía Rivera.

Sumergida en un día a día frenético, la modelo no se dio cuenta de que caminaba mucho más cerca del precipicio de lo que pensaba. "Un día me desperté y me encontraba apática. Al día siguiente tenía miedos que no reconocía, me costaba muchísimo socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: "¡Basta, dame un respiro!".

Gracias a su capacidad de reflexión pudo descifrar esas señales que parecían evidenciar que sufría un trastorno de salud mental. "Aunque la depresión durante la juventud la veamos lejana, puede estar más cerca de lo que creemos si no nos cuidamos", apunta.

Su padre, Cayetano Rivera, orgulloso

Las palabras de Lucía Rivera han despertado en su padre una profunda admiración. El torero, orgulloso, invitaba a sus seguidores a leer el artículo de su hija, a la que daba la enhorabuena por la sensatez de sus palabras.

"Enhorabuena por el artículo, Lucía. Por la importancia del tema, por la necesidad que hay de hablarlo y por la seriedad con la que lo has tratado. Deseando leer el próximo", escribía en su cuenta de Instagram.

Al ver la satisfacción de su padre, Lucía no podía evitar su entusiasmo. "Gracias tqm (te quiero mucho)", escribió junto a unos emojis de corazones.

Referencias a su abuela, que sufrió depresión

En su artículo, Lucía Rivera toma ejemplo de su abuela, que tras sufrir un accidente de tráfico desarrolló una depresión con claustrofobia. Se refiere a la madre de su madre, la actriz Blanca Romero.

"Los miedos irracionales se apoderaron de ella, como le ocurría al subir a un ascensor, en una autopista o en una calle estrecha", ejemplifica su nieta. "Muchos años después se recuperó, aunque todavía hoy es un mundo para ella subirse a un avión", relata.

Así, Romero es consciente de que nadie está exento de padecer en algún momento de su vida un traspiés que desequilibre su mundo interior. Por eso anima a todos a acudir a terapia o buscar ayuda si lo creen necesario. "Que no es nada malo pedir ayuda. Que es bueno prestarla. Que no existen los locos", sentencia.