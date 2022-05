Courtney Love revela que Johnny Depp le salvó de morir de una sobredosis

A Johnny Depp le ha salido una aliada inesperada en su proceso legal contra su expareja Amber Heard. La cantante Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, ha testificado en favor del actor asegurando que éste le salvó de morir de una sobredosis en 1995.

La cantante ha utilizado las redes sociales de un amigo para relatar este incidente que ocurrió en la puerta del local The Viper Room de West Hollywood, del que Depp era copropietario y que fue punto de encuentro de los famosos de la época. De hecho, fue en la puerta de este local donde en 1993 murió River Phoenix por una sobredosis.

"Realmente no quiero hacer juicios públicos. Solo quiero deciros que Johnny me hizo una reanimación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis en la entrada de The Viper Room", dice Courtney Love en el vídeo publicado en el Instagram de un amigo.

La cantante de 57 años agradece públicamente la ayuda que el actor de 58 le brindó a ella y su hija Frances tras la muerte del líder de Nirvana.

"Johnny, cuando yo era adicta al crack y Frances tenía que sufrir a todos aquellos trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me ha mostrado", cuenta Love sobre el texto que el actor le mandó a su hija por su 13º cumpleaños, y asegura que no tenía un gran vínculo con el actor.

"Después envió limusinas a su escuela para que ella y todos sus amigos fueran a ver Piratas del Caribe. Lo hizo un montón de veces. Le dio su propio asiento [en los estrenos] con su nombre", cuenta Love, que nunca ha visto estas películas pero "a ella [a Frances] le encantaban".

El vídeo de Courtney Love sirve para mostrar su apoyo al actor, aunque sin desacreditar a Heard: "He sido la mujer más odiada de Estados Unidos y del mundo, incluso antes de que TikTok existiera. Siento mucha empatía por lo que Amber debe sentir. ¿Te imaginas cómo se debe sentir eso? Pero si usas un movimiento para tu propio beneficio personal y habitas espacios interseccionales feministas queer y abusas de la situación... Espero que se haga justicia, sea el resultado que sea".