Courtney Love ha salido en defensa de su amiga Pamela Anderson. La cantante, viuda de Kurt Cobain, no quiere que la protagonista de Los vigilantes de la playa sufra con la miniserie Pam & Tommy, que prepara la productora Hulu, como lo hizo en 1995 cuando se filtró su vídeo sexual con Tommy Lee. Para ello, ha cargado directamente contra la producción cuyo reparto encabezan Lily James y Sebastian Stan.

Este pasado domingo 16 de mayo, Courtney Love publicó un encendido mensaje en Facebook que luego borró. Su decisión llegó tarde porque sus palabras ya circulaban por redes sociales.

"Cuando salió el vídeo sexual de Pam y Tommy, yo [junto a Patty Schemel y a Melissa Auf der Maur] estaba grabando un disco [Hole’s Celebrity Skin]. Había muchas mujeres solas en muchos estudios de grabación en Los Ángeles. Donde todos (¡TODOS!) (ingenieros, productores , propietarios....) veían el vídeo sexual divirtiéndose sin pensar en lo que estaban pasando los protagonistas. Fue repugnante. Prohibí a todos que hablaran de ello. Destruyó la vida de mi amiga Pamela. Totalmente", escribió Courtney Love sobre el que se puede decir fue el primer vídeo viral de la historia.

"La semana pasada me pidieron que aprobara el uso de una portada mía de Rolling Stone, hecha por Mark Seliger. Dije: ‘Joder, no’. Conmocionada. No hay que aprobar este tipo de cosas. Mi corazón está con Pammy. Y (siento) vergüenza hacia Lily James, quienquiera que sea. #vil", añadió la cantante de 56 años

El mensaje duró poco en su muro de Facebook. Courtney Love lo borró poco después y a continuación publicó otro para despedirse de sus seguidores. Ha decidido enfocarse en su carrera porque las redes sociales son una pérdida de tiempo, escribió.

Qué se sabe de 'Pam & Tommy'

La serie de Pam & Tommy se centra en el año 1995, cuando Pamela Anderson y Tommy Lee se casaron por sorpresa en Cancún y grabaron un vídeo sexual de su luna de miel que luego fue robado y distribuido por todo Hollywood. Fue el primer video sexual de la historia.

La producción, de ocho episodios, cuenta con Rob Siegel como guionista y Craig Gillespie como director. Hasta el momento ni Pamela Anderson ni Tommy Lee, que se separó en 1998 y se dio una segunda oportunidad (fallida en 2008) se han pronunciado sobre la serie, aunque según ha dicho un amigo de Anderson a The Sun, la actriz no quiere saber nada de la producción: "No tiene ninguna intención de ver esta horrible serie. Absolutamente no. Nunca" (...) Nunca ha oído hablar de los actores que la interpretan a ella o a Tommy, y no le interesa conocerlos".

Por ahora no se sabe cuándo ni dónde se podrá ver.