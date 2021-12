Dabiz Muñoz cumple la tradición y se pone el vestido de Cristina Pedroche del año pasado

"DUDABA SI ME IBA A CABER O NO"

La primera vez que se puso el vestido de su mujer lo hizo para acallar las críticas y defender a Cristina Pedroche de la avalancha de comentarios negativos y desprecios que recibió en las redes sociales por dar las Campanadas con un vestido de transparencias.

Han pasado ya unos años desde que Cristina Pedroche se convirtió en el centro de todas las miradas la noche del 31 de diciembre y aunque todavía hay quien saca la puntilla, cada vez son más los seguidores que la animan a ponerse "lo que le dé la gana". ¿Qué nos deparará este 2021?

El que no ha fallado un año más es Dabiz Muñoz, marido de la presentadora, que vuelve a cumplir la tradición y ha desempolvado el look que Pedroche usó para recibir el 2021. Se trata de un vestido joya diseñado por Pedro del Hierro.

"He estado dudando si me iba a caber o no el vestido del año pasado de la Pedroche y me ha cabido, así que creo que voy a subir la foto en unos minutos a ver si os gusta", adelantaba el cocinero en sus stories.

Acto seguido, la presentadora lo corroboraba. "Si es que le queda todo bien", decía con una sonrisa. "Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año me lo pone más difícil… y yo a ella!! Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este raséé estratosférico!!!", escribió junto a la foto.

¡Y voilà!

"No puedo amar y admirar más a marido"

Poco después de que el cocinero desvelase cómo le sentaba el vestido de su mujer, la presentadora compartía un montaje en el que se puede ver la comparativa en un simple vistazo.

"No puedo amar y admirar más a marido. Es increíble tanto por dentro como fuera ❤️❤️❤️❤️ Te amo", escribía.