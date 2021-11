La criticada foto de Madonna recreando la muerte de Marilyn Monroe

Madonna yace sobre una cama. Da la espalda a la cámara, de su cuello cuelga una cadena con una cruz. Viste solo medias de rejilla, zapatos de tacón y guantes largos blancos. Madonna mira hacia abajo, como si el suyo fuese un cuerpo inerte. Y es ahí donde empiezan las críticas.

La foto forma parte de la sesión que la cantante ha realizado para la revista V Magazine junto al fotógrafo Steven Klein. Es una suerte de homenaje a Marilyn Monroe, en el que pretende recrear la sesión The Last Sitting (La última sesión) que hizo con Bert Stern dos meses antes de su muerte.

Lejos de parecerse a una de las fotos de esta sesión, la imagen se asemeja más a la imagen del cuerpo sin vida de la actriz, que murió el 4 de agosto de 1962 en su departamento de Brentwood, en Los Angeles

La mayoría de las críticas hablan de fotos inoportunas, de imágenes de mal gusto y de la desesperación de Madonna por querer parecerse a Marilyn Monroe. Otras recuerdan el duro momento que atravesaba Marilyn Monroe cuando hizo esa última sesión, atravesaba uno de los momentos más bajos de su vida y prueba de ello fue fallecimiento dos meses después. Su muerte fue catalogada como un posible suicidio debido a una sobredosis de pastillas recetadas.

La intención de la sesión de Madonna

Dice el fotógrafo Steven Klein que las imágenes no pretenden emular ese momento, ni esa última sesión que casi pudo presagiar el fatal destino de la actriz, sino que sirven como un medio para mostrar la relación entre el sujeto y el fotógrafo en lugar de ser una recreación.

“No estábamos interesados ​​en recrear las imágenes exactamente, pero lo que es más importante, queríamos explorar la relación entre el fotógrafo y el sujeto. Tanto la amistad como el proceso artístico, y cómo el arte puede imitar la vida y viceversa ”, asegura sobre la sesión que se hizo en un hotel de Bel Air en 1962 y que iba a durar tres horas pero acabó prolongándose durante tres días y siendo un torbellino de emociones. “Beber, reír, tomar fotos, editar, dormir, y luego tomar más fotos, un asunto privado entre dos artistas que ya rara vez ocurre”.

Klein cuenta en la revista que le envió las fotos a Madonna, que quedó fascinada. “Cuando le envié las fotos, quedó realmente impresionada por la fragilidad incandescente de Marilyn en ese momento de su vida. Decidimos buscar una suite de hotel e intentar capturar el vínculo entre una estrella y la cámara, el misterio y la magia de esta colaboración creativa ", cuenta.

Además de esta foto, Madonna evoca en Marilyn Monroe en otras imágenes del interior de la revista copiando looks icónicos de la actriz.

Madonna y Marilyn Monroe

No es la primera vez que Madonna se inspira en la icónica figura de Marilyn Monroe. El videoclip de Material Girl, de 1985, es un homenaje a la actuación de Marilyn Monroe en la película Los caballeros las prefieren rubias, y más en concreto a la escena en la que canta Diamonds Are a Girl's Best Friend.

Tras este trabajo llegaron otros cuatro inspirados en la Ambición Rubia (incluida la sesión de V Magazine). Dos fueron para Saturday Night Live y otra para Vanity Fair. Aquí las puedes ver todas.

A esto hay que sumar la entrevista que hizo con Rolling Stone en 1987, donde aseguró sentir algo por Marilyn Monroe, “una simpatía”: “En esa época eras realmente un esclavo de toda la maquinaria de Hollywood, y a menos que tuvieras la fuerza para salir de ella, simplemente estabas atrapado. Creo que ella realmente no sabía en lo que se estaba metiendo y simplemente se hizo vulnerable, y siento un vínculo con eso".