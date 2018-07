¿Cuánto cuesta un concierto privado de Beyoncé?

A pesar de tener una apretadísima agenda llena de eventos y actuaciones, Beyoncé ha tenido tiempo para actuar en un concierto privado en Las Vegas. Y es que el "esfuerzo" no le ha salido nada mal, ya que le han pagado 2 millones de dólares por su concierto en el Palms Casino Resort.

Según informa el portal de noticias E! Online, aunque se trataba de un evento privado se han filtrado algunas imágenes de su actuación en las redes sociales y debido a las menciones a la cuenta oficial de la artista se ha podido saber cuánto le han pagado por cantar algunos de sus mayores éxitos.

Aunque Beyoncé no es la primera cantante en cobrar 2 millones de dólares por una actuación. En junio Lady Gaga cobró la misma cantidad por su actuación en los Juegos Olímpicos de Bakú. Bastante atrás se queda Jennifer Lopez con sus 800.000 euros por cantar durante 45 minutos en una boda.

Beyoncé performing at a private event in Las Vegas last night. pic.twitter.com/sqJ1bnd6Cd