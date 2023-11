¿Cuánto dinero gana Mariah Carey cada Navidad con 'All I Want for Christmas Is You'?

¿Cuánto dinero gana cada año Mariah Carey con el villancico ‘All I Want For Christmas’? | YouTube

La reina de la Navidad ya ha puesto en marcha su clásico incansable de cara a las fiestas de 2023. Mariah Carey lleva casi 30 años viviendo de su exitoso villancico All I Want For Christmas Is You, pero ¿cuánto cobra por ella? Te volverás locx con la cifra.

Desde hace casi tres décadas, el 1 de noviembre es la fecha en la que empieza la Navidad para Mariah Carey.

Mientras que el resto de los mortales siguen con la resaca de Halloween y las calabazas y telarañas sin recoger, la cantante estadounidense activa su modo navideño y su cuenta bancaria con su afamado y millonario villancico All I Want For Christmas Is You.

Se trata de un clásico que, además de alegrar las navidades de todas las personas alrededor del mundo, pone una sonrisa en la billetera de Mariah.

Este año, como ya es costumbre para la cantante, se ha recreado con la "llegada de la Navidad" con un vídeo en el que literalmente descongela su exitoso boop con una whistle note rodeada de personajes halloweenescos. Una vez pasado de 31 de octubre, automáticamente llega su momento, vestida de mama Noel y rodeada de nieve y elfos

Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad

Año tras año, la intérprete se llena el bolsillo con las reproducciones de la canción, con la que lleva facturados más de 60 millones de dólares desde 1994, pero, ¿cuánto gana la artista cada Navidad?

Mariah Carey se lleva un centavo de dólar por cada reproducción de All I Want For Christmas Is You en una plataforma oficial. Se estima que cada año cobra una media de 2,5 millones de dólares.

El año que viene la canción navideña por excelencia cumple 30 años desde su lanzamiento, ¿tendrá la cantante un as guardado bajo la manga para sorprender al mundo por esta fecha tan especial para ella?