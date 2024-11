Cuánto dinero tiene Rodri Hernández: el millonario patrimonio del futbolista

Rodri Hernández ya es mucho más que un futbolista: es un icono y una figura del deporte nacional histórica, ya que ha sido el segundo español en recoger un Balón de Oro masculino.

Sin duda, esta segunda victoria tras ganas la Eurocopa con la selección de fútbol masculina de España ha tenido un impacto positivo en su patrimonio económico. Y eso que estuvo a punto de abandonar su sueño de ser futbolista cuando era adolescente. "Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, ir al Villarreal a jugar en primera división", empezó a contar Rodri en la parte final de su discurso al recibir el Balón de Oro 2024.

"Recuerdo un día que dije: 'Basta'. Recuerdo llamar a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía; y él me dijo: 'Si hemos llegado aquí, no vamos a tirar la toalla'. Y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal, con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y que no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto", sentenció el futbolista.

Desde aquel momento hasta ahora, Rodri no solo ha crecido como persona y deportista, sino también como propietario de una fortuna millonaria.

El futbolista Rodri Hernández | GTRES

El patrimonio de Rodri, en detalle

Rodri es jugador del Manchester City, equipo del que ingresa semanalmente 191.000 euros, según Salary Sport y datos recogidos por Forbes. En 2024, Rodri habrá ingresado 9,9 millones de euros, un dato similar a los 9,65 millones de 2023.

Sin embargo, los ingresos del futbolista no siempre han rondado estos números. Entre 2020 y 2022, Rodri ganó cada año entre 7,2 millones y 7,8 millones de euros. Por su parte, cuando jugaba con el Atlético de Madrid ganaba cinco millones anuales, mientras que con el Villarreal superaba el millón de euros.

A estos números no se les pueden sumar una cifra directa por el Balón de Oro 2024, ya que France Football no concede un premio económico por este reconocimiento. Sin embargo, sí es un valor importante en cuanto a su prestigio en el mercado.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024 | Agencia EFE

En cuanto a su trabajo en la selección de fútbol masculina de España, Rodri recibe un salario de 3,5 millones de euros anual, según Mundial.io. A esta cifra habría que añadirle bonificaciones de 364.516 euros, una cantidad pactada entre la Real Federación Española de Fútbol y los capitanes del equipo (Morata, Carvajal, Rodri y Oyarzabal).

Rodri también obtiene ingresos por parte de sus patrocinios. Aunque se desconoce una cifra exacta sobre sus beneficios en este sentido, Forbes asegura que la cantidad debe ser "algo pequeña", teniendo en cuenta que su acuerdo con Nike firmado en 2019 (y que caduca en 2027) se realizó cuando su estatus era menor al actual.

En total, la suma de todos estos elementos concluye que Rodri Hernández cuenta con un patrimonio neto de unos 49 millones de euros que, probablemente, seguirá creciendo.