Rodri, más allá del fútbol: su edad, su novia Laura y su carrera universitaria

Rodri es uno de los futbolistas más afamados en la actualidad. Prueba de ello es que es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro 2024. El joven fue uno de los jugadores clave de la Selección Española para optar la ansiada victoria en la última Eurocopa.

Su nombre es Rodrigo Hernández, y nació en Madrid el 22 de junio de 1996. A sus 28 años, el centrocampista juega en el Manchester City, pero empezó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.

El madrileño debutó en el Villareal, y en 2018 fue traspasado al equipo que lo vio nacer como futbolista, el Atlético de Madrid. Fue en 2019 cuando fichó por el Manchester City de Pep Guardiola.

Pero al margen de una carrera de éxito, Rodri ha construido una vida totalmente alejada del fútbol que le hacen mantener los pies en el suelo.

El futbolista Rodrigo Hernández | GTRES

Su familia lejos de la fama

Rodri es hijo de Antonio, ingeniero, y de Elena, directora de marketing. Además, tiene dos hermanos, llamados Gonzalo y Álvaro.

Sin embargo, una curiosidad del futbolista que lo hace ser casi una excepción del resto de jugadores de fútbol es que es muy celoso de su intimidad, lo que le hace no tener redes sociales. De hecho, no le gusta ser tan conocido.

Así mismo lo indicó él en una entrevista en la que explicó que no le llamaba la atención enseñar su vida a través de internet: "La fama no me llena. No me gusta ser extravagante".

Un título universitario

Pese a que su cabeza ha estado siempre enfocada en el fútbol, el deportista parece también una excepción por haber tomado una alternativa en el camino para formarse más allá de la disciplina deportiva.

Y es que Rodri ha continuado estudiando siempre, y después de Bachillerato decidió entrar en la universidad. Al ser jugador del primer equipo del Villarreal, el madrileño se matriculó en el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón.

"Un periodo en el que aprobaba todo y con notazas. A él no había que decirle: 'Oye, como no te esfuerces en el colegio aquí en el fútbol es complicado'. Él lo tenía claro, que aunque quisiera ser futbolista, su educación y su formación al nivel de instituto y luego en la universidad iba a seguir", indicó Armando De la Morena en Relevo, quien fue su entrenador durante 17 años.

Lejos de dejarlo, el futbolista consiguió graduarse cuando ya estaba en el Manchester City, y sus compromisos deportivos no fueron un impedimento para obtener el título universitario.

De hecho, su amigo Ximo habló sobre ello en Relevo: "Cuando fichó por el City todavía no había terminado la carrera, pero seguía estudiando a distancia y nadie sabe que a veces entre semana se cogía un avión a Castellón para hacer un examen, y se volvía a Manchester esa misma tarde".

Los inicios con su novia

De su época universitaria Rodri no solo sacó la formación, sino su gran amor. Fue en la residencia de la Jaume I donde conoció a Laura, su novia desde entonces.

Rodri Hernández y su novia Laura en el Roland Garrós de París 2024 | GTRES

Ella también prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta al futbolista y, aunque sí tiene redes sociales, sus cuentas son privadas, por lo que no se conocen muchos detalles de la relación de los jóvenes.

Ella es médico de profesión, y apoya a Rodri en el campo siempre que puede. Por ello vive entre la Comunidad valenciana e Inglaterra, donde reside el deportista. A Laura se la ha visto celebrando los éxitos de su pareja, que no han sido pocos.