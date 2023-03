¿Cuánto tiempo estuvieron casados Ana de Armas y Marc Clotet?

La temporada de premios cinematográficos llega a su fin con la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Un año más la gala concentra a las estrellas del séptimo arte del momento, que previamente desfilarán por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Angeles.

Una de esas estrellas es la actriz Ana de Armas, candidata por la película Blonde, en la que da vida a Marilyn Monroe. La intérprete ha sido nominada por la cinta que presentó en el Festival de cine de Venecia, al que acudió junto a su chico, el directivo de Tinder Paul Boukadakis.

La pareja se dejó ver paseando por la Mostra pero no posó junta en la alfombra roja. Quizás en la fiesta de Hollywood dé la sorpresa, al fin y al cabo cuando estaba con el actor Marc Clotet no tenía problemas en posar con su pareja en la alfombra roja.

¿Cuándo estuvieron juntos Ana de Armas y Marc Clotet?

Porque sí, aunque ahora hay quien le cueste recodarlo, Ana de Armas y Marc Clotet no solo fueron pareja. Estuvieron casados entre 2011 y 2013.

La ya expareja celebró una boda secreta en la Costa Brava en julio de 2011 cuando la actriz tenía 23 años y el actor, actual pareja de Natalia Sánchez, tenía 31. Llevaban solo unos meses —desde junio de 2010— cuando decidieron comprometerse. Lo hicieron en noviembre de 2010. A la ceremonia solo acudieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

El matrimonio duró algo menos de dos años y se vio salpicado por rumores de crisis desde casi sus inicios. En febrero de 2012 el los medios empezaron a publicar noticias que apuntaban a una posible separación pero tardó en confirmarse un año.

El 17 de febrero de 2013 fue Marc Clotet quien se encargó de anunciar la ruptura. Lo hizo en la gala de los premios Goya, a la que acudió nominado a Mejor actor revelación por La Voz Dormida. "Hemos roto. Seguimos siendo amigos. Ha sido de mutuo acuerdo'', dijo a los medios, que se interesaron por la ausencia de la actriz en la gala.

Marc Clotet y sus deseos para Ana de Armas

Marc Clotet insistió entonces que la ruptura era de mutuo acuerdo y defendió que la amistad con Ana de Armas continuaba.

Sus palabras fueron firmes pero Clotet y De Armas no han vuelto a verse públicamente en estos 10 años y las palabras del actor al conocer la nominación al Globo de Oro de la actriz dio mucho que pensar.

"Prefiero no comentar", dijo inicialmente cuando el pasado diciembre le preguntaron los periodistas sobre el éxito de su ex. "Me alegro. Me alegro de muchas cosas", siguió ante la insistencia de los medios

Marc Clotet quiso deshacerse rápido de las preguntas y fue claro con su última declaración.