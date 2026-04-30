Cuántos hijos tuvo Michael Jackson y con quién: ¿son hijos biológicos?

Michael Jackson con su hijo Bigi en un hotel de Berlín en 2002 | Getty

Michael Jackson es el artífice del disco más vendido del mundo, Thriller, pero sobre su vida personal siempre ha planeado un enigmático halo de misterio y dudas.

Sin ir más lejos, la boda del intérprete con Lisa Marie Presley, hija del icónico Elvis Presley, tuvo muy poca credibilidad. Los acusaron de casarse por interés, concretamente, a Michael de estar limpiando su imagen y a ella de tratar de impulsar su carrera como cantante.

Se casaron en mayo de 1994, el matrimonio solo duró dos años yno tuvieron hijos. Las adicciones y las acusaciones de abuso de menores hacia Michael fueron lo que dinamitó la relación.

Sin embargo, Michael Jackson tuvo tres hijos más adelante: dos por inseminación artificial durante su segundo matrimonio y el tercero llegó al mundo por gestación subrogada.

Los hijos de Michael Jackson con la enfermera Debbie Rowe

Debbie Rowe trabajaba como enfermera en la clínica dermatológica a la que Michael Jackson llevaba acudiendo 15 años. Si se enamoraron o no, es un misterio, pero se casaron el 15 de noviembre en 1996 en una boda poco convencional. Su primer hijo, Prince, nació en 1997 y la segunda, Paris Jackson, en 1998.

Aunque en un principio la opinión pública creía que los niños eran hijos biológicos, Rowe terminó revelando que habían sido concebidos por inseminación artificial y que nunca fueron una pareja real. Es más, la pareja se divorció en el año 2000.

"Son sus hijos, los tuve por él, no habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él, lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre", declaró Roew tras su separación, cuando renunció a la custodia de los niños. Sin embargo, el juez desestimó su petición y Rowe tuvo que llegar a un acuerdo fuera de los Tribunales con los abogados de Jackson para que el cantante tuviese la patria potestad completa de los niños.

Tras la muerte del artista, Rowe se enfrentó a la madre de Jackson, que había quedado como tutora de los niños, y consiguió la posibilidad de tener visitas con los niños.

Michael Jackson y Debbie Rowe con sus hijos Prince y Paris | GTRES

Durante años, se ha especulado si sus tres hijos eran hijos biológicos, pero nunca se han presentado pruebas que afirmen que no lo sean.

Michael Joseph “Prince” Jackson Jr

Tiene una empresa de producción de vídeos musicales y puso en marcha una fundación sin ánimo de lucro, Heal Los Angeles Foundation, con el objetivo de continuar el legado de su padre y proporcionar medicamentos y soporte a niños sin recursos.

A día de hoy, el joven tiene 29 años.

Paris Jackson

Es la más popular y además de haberse convertido en una auténtica celebrity, ha hecho sus pinitos en el mundo de la música. Trabaja con el sello Public Records y lanzó su primer sencillo en 2020, Let Down.

Actualmente, la modelo y actriz tiene 28 años.

Bigi, el bebé de la polémica en el balcón

El tercer hijo de Michael Jackson, llamado Prince Michael Jackson II (Bigi Jackson), nació por voluntad del artista con un método de gestación subrogada.

Es el más desconocido de los tres y aunque sí se le ha visto en eventos relacionados con el medio ambiente y homenajes a su padre, lleva una vida mucho más discreta. No fue así cuando su padre protagonizó aquellas incómodas imágenes asomándolo cuando era un bebé a la ventana de un hotel en Berlín, instantáneas que dieron la vuelta al mundo y generaron un sinfín de titulares.

Su edad actual es de 22 años.