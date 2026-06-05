Por qué Lolita no está en la Gala 8 de 'Tu cara me suena': el motivo de su ausencia

Pastora Soler es la sustituta de Lolita en la octava gala de Tu cara me suena 13 porque la madrileña no pudo acudir a la grabación.

Lolita no forma parte del jurado en la Gala 8 de Tu cara me suena 13. En su silla se sienta Pastora Soler como sustituta, pues la sevillana ya cuenta con experiencia como invitada del programa.

La gala se emite este viernes 5 de junio, pero hay que tener en cuenta que la grabación tuvo lugar un mes antes: el martes 5 de mayo. Justo un día después fue el cumpleaños de Lolita, aunque este no es el verdadero motivo de su ausencia.

Por qué Lolita no pudo ir a la Gala 8 de 'TCMS'

Al principio de la gala, Manel Fuentes le manda recuerdos a la miembro del jurado para informar de su baja en la Gala 8: "El amor de nuestra vida es, desde hace unos años, Lolita. Le mandamos un beso, que hoy no va a estar con nosotros. Te queremos aquí pronto".

En ese momento, Àngel Llàcer responde al presentador con la razón de la ausencia de Lolita: "Has mandado un beso como si se estuviera muriendo. Esta está en Hollywood, no te pienses tú". "Está con un arroz con bacalao y bailando sarandonga. Ella tiene sus cosas", añade Manel Fuentes.

Efectivamente, Lolita estuvo fuera de España el 5 de mayo. El 6 de mayo, el día de su 68 cumpleaños, la artista habló en exclusiva con Cool y comentó que su viaje era por motivos profesionales: "Estoy trabajando, me ha pillado fuera", dijo. Ahora, gracias a Llàcer, sabemos que estaba en Hollywood.

Pastora Soler sustituye a Lolita en la Gala 8 de 'Tu cara me suena 13' | Atresmedia

Lolita, muy activa como actriz

Aunque Lolita está un poco apartada del mundo de la música, su carrera como actriz sigue muy activa. En 2025 rodó el thriller Mallorca Confidencial, una película dirigida por David Ilundain que se estrenó el pasado 29 de mayo en cines. También actúa en la comedia Castigo divino (2026), dirigida por Pablo Guerrero.

En teatro, Lolita protagoniza Poncia, un monólogo escrito y dirigido por Luis Luque a partir de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Con esta obra, la actriz está cumpliendo el sueño que no pudo realizar Lola Flores, quien lamentó no haber podido interpretar a Poncia. "Mi madre me ha dado la fuerza para poder hacerlo. Pero soy yo la que hoy salgo al escenario, no Lola Flores", dijo en una entrevista con El País en 2023.