Mapa del Metropolitano para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: puertas, accesos y sectores

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Por eso, en este artículo recopilamos toda la información necesaria sobre los accesos en los diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid.

Para empezar, comprueba qué entrada te corresponde. En tu entrada se indica el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Plano de accesos del Metropolitano para ver a Bad Bunny en Madrid | Ticketmaster

La web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapaen el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.

Para ubicarte, debes tener en cuenta que, nada más salir del metro Estadio Metropolitano, el lado del recinto que encontrarás primero es la cara del estadio con el Acceso A y el Acceso B, es decir, el lado por el que entran aquellos que estén en el Gold Circle, Los Vecinos o en el PIT A.

En cambio, si tu entrada está en el PIT B, deberás entrar por la cara opuesta, aunque el Gold Circle y Los Vecinos también tienen acceso por aquí. Por su parte, aquellos que vayan a estar en Pista deberán entrar por la cara opuesta al Parking SUR B.

Mapa del Metropolitano para los conciertos de Bad Bunny en Madrid | Ticketmaster

Todos los tipos de entrada para ver a Bad Bunny en Madrid