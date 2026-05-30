Mapa del Metropolitano para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: puertas, accesos y sectores
Recopilamos toda la información disponible sobre las puertas y los accesos para los diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid. Además, incluimos dos mapas para que te ubiques bien.
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Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Por eso, en este artículo recopilamos toda la información necesaria sobre los accesos en los diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid.
Para empezar, comprueba qué entrada te corresponde. En tu entrada se indica el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.
La web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapaen el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.
Para ubicarte, debes tener en cuenta que, nada más salir del metro Estadio Metropolitano, el lado del recinto que encontrarás primero es la cara del estadio con el Acceso A y el Acceso B, es decir, el lado por el que entran aquellos que estén en el Gold Circle, Los Vecinos o en el PIT A.
En cambio, si tu entrada está en el PIT B, deberás entrar por la cara opuesta, aunque el Gold Circle y Los Vecinos también tienen acceso por aquí. Por su parte, aquellos que vayan a estar en Pista deberán entrar por la cara opuesta al Parking SUR B.
Todos los tipos de entrada para ver a Bad Bunny en Madrid
- Los Vecinos
- PIT A
- PIT B
- PL1 Gold Circle
- PL1 Grada
- PL2 Grada
- PL2 PMR
- PL3 Pista
- PL4 Grada
- PL5 Grada
- PL6 Grada
- VIP 1 - Ultimate Bad Bunny VIP Lounge Experience
- VIP 2 - Premium Early Entry Package
- VIP 3 - Gold Premium Ticket Package
- VIP 4 - Early Entry Package
- VIP 5 - Silver Premium Ticket Package