Dani Martín aclara dudas sobre su peso por si lo ves próximamente

Dani Martín quiere ahorrarse preguntas innecesarias. El cantante ha recurrido a Instagram Stories, como ya hizo en mayo, para hacer un nuevo comunicado sobre su peso. Así, si alguien lo ve por la calle, no tiene que acercarse a decirle obviedades.

"Quería contar que he adelgazado, por si me encontráis por la calle y me decís 'has perdido peso'. Sí, he perdido peso. Había cogido unos kilitos...", ha dicho el cantante, que ha querido aclarar que el peso no ha influido en su carrera. "Os voy a contar una cosa, la gira que más gordo he estado y la gira que más tickets que he vendido en mi vida. Así que, vuelvo a repetir, que las únicas responsables de que eso suceda son las canciones. Da igual peso y todo lo demás".

"Por salud, es mejor estar bien que estar obeso, pero nunca he estado obeso. Estaba hinchado, inflamado, inflamat... Y nada, para los que creáis que hay que ser muy guapo, que hay que ir superbien vestido todo el rato y enseñar y mostrar y no sé cuántos... no. La gente viene a los conciertos por otras cosas", ha dicho Dani Martín, que una vez más ha roto una lanza en favor de la lucha contra los complejos físicos.

"La curva de la felicidad es maravillosa"

El pasado mes de mayo Dani Martín hizo un comunicado similar cansado de que le parasen para decirle que había engordado.

"Que sí, que sí, que lo he cogido, que he cogido peso. Es una pregunta que se me viene realizando y pues sí, lo he cogido", dijo el cantante de 45 años a través de Stories, donde tirando de sentido del humor confirmó también otra obviedad. "Hay otra que es que me he teñido el pelo de rubio. '¿Te has teñido el pelo de rubio?' ¡Qué sí! ¡Qué me lo he teñido!".

Dani Martín se mostró dispuesto a responder cualquier pregunta, pero insistió en que ignorar estas obviedades. Para el cantante, el peso no es lo más importante, sobre todo cuando no condiciona la salud, hay otras cosas más importantes en la vida. Lo importante, dijo entonces, es sonreír.

"Estoy feliz de la vida, como hacía mucho tiempo que no lo estaba (...) La curva de la felicidad es maravillosa, os la aconsejo a todos. La patata frita trabajadla, el arroz de los domingos con la familia, el vinito tinto… Eso es la felicidad. ¡Qué seáis felices! Chao".