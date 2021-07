Danna Paola habla de la posibilidad de tener una relación con una mujer

Se trata de una de las cantantes mexicanas más conocidas del mundo y sus fans se cuentan por millones. En España la conocemos gracias a su papel en Élite pero su música cada vez suena más en nuestro país. Ahora mismo se encuentra promocionando su último tema Mia y durante una entrevista en Radio Divaza, la cantante ha hablado sin tapujos sobre la posibilidad de tener una relación con una mujer.

"¿Alguna vez te gustó una mujer o sentiste atracción por alguna?", le preguntaba a Danna Paola el entrevistador. "Definitivamente creo que no tengo problema", respondía la actriz antes de añadir que "realmente para mí el amor es amor".

Con estas breves pero significativas declaraciones, la cantante abre la puerta a una bisexualidad que no se había confirmado hasta ahora. Aunque no ha dado detalles sobre si en algún momento de su vida tuvo esa experiencia o no, la cantante no se cierra a la hora de enamorarse. Para ella da igual que se trate de un hombre o una mujer.

Durante la conversación, la cantante ha rescatado una polémica por la que fue criticada hace un tiempo: sus fotos besándose en los labios con sus amigas. "Yo me enamoro mucho de mis amigas. Yo con mis amigas tengo una relación muy muy cercana, de unión", empezaba diciendo, para luego añadir que aunque las especulaciones sobre una relación amorosa con sus amigas no le afectaron, es necesario cambiar la mentalidad y abrir la mente.

"Mucho se habló sobre por qué yo me daba besos con mis amigas y aquí fue todo un tema: pues porque nos queremos y nos damos cariño. No quiere decir que seamos pareja, pero no tengo problema, porque el amor se demuestra con las personas que más amas y que más quieres", dijo antes de recalcar que la educación es básica para dar y recibir respeto.

"Todavía vivimos en un país, sobre todo México, muy conservador, donde venimos de una educación de nuestros padres y de generaciones pasadas donde todavía no entienden esto y creo que queda nuestra responsabilidad como jóvenes y como el futuro de romper todos estos esquemas y todos los estereotipos y decir: el amor es amor y no te debes de definir ni poner una etiqueta", terminó.