Los dardos y elogios de Britney Spears a otros famosos en su libro: Christina Aguilera, Justin Timberlake, Madonna...

El libro de Britney Spears no ha dejado a nadie indiferente. La cantante se ha desahogado en The woman in me sobre sus experiencias más traumáticas y hay varias críticas con nombre y apellido como su ex Justin Timberlake , aunque también mensajes de apoyo a otras celebrities como Madonna o Mariah Carey . Los repasamos todos.

Britney Spears se ha renovado. La cantante se ha librado de la tutela a la que la tenía sometida su padre y finalmente lleva ella las riendas de su economía, música y vida.

Con la publicación de su libro The woman in me, demuestra que no tiene pelos en la lengua y se atreve a hablar de temas tan peliagudos como el aborto con Justin Timberlake, las drogas que le hicieron consumir o lo sexualizada que fue desde joven.

Pero muchos de los capítulos de sus memorias van dedicados a personas concretas, ya sea su familia, sus exparejas u otros artistas. Hacemos un repaso de todo lo que la princesa del pop ha contado sobre otros cantantes o actores, ya sean palabras de elogio o duras críticas.

Justin Timberlake

Justin Timberlake y Britney Spears estuvieron saliendo entre 1999 y 2002 y no terminaron muy bien. Ella fue acusada de engañarlo y los medios lograron convencer al mundo de que ella había sido la responsable de todo, aunque en su libro ha revelado que no fue así.

En el libro, ella explica que su primer beso fue con 12 años jugando a Verdad o Reto y varios años después acabaron siendo pareja.

"Muy pronto me di cuenta de que estaba perdidamente enamorada de él, tan enamorada de él que era patético", escribió. No todo fue tan bonito como parecía porque él la engañó "un par de veces" con una cantante de All Saints y una bailarina suya.

Britney Spears y Justin Timberlake

El gran problema llegó en el 2000 cuando la estrella se dio cuenta que estaba embarazada: "Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había anticipado. Pero definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Sobre el aborto, contó: "No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería hacerlo"."Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida".

Christina Aguilera

Otra cantante que ha recibido los dardos de Britney ha sido Christina Aguilera, aunque precisamente por el motivo de su separación con el exmiembro de NSYNC. Le reprocha la actitud que tuvo con ella en 2003.

Todo el mundo la consideraba la mala de la película mientras él quedaba como un joven al que su novia había engañado, cosa que fue al revés. Justo en ese momento, la intérprete de Dirrrty se posicionó del lado de su expareja y organizaron un tour conjunto llamado The Justified & Stripped Tour.

Britney tuvo que ver como compartían escenario durante varios meses. No se quedó ahí, Justin y Christina protagonizaron la portada de la revista Rolling Stone con una fotografía muy sugerente: ella aparecía con un escote muy sugerente mientras rozaban sus entrepiernas en una actitud muy seductora.

En The woman in me, la intérprete de Toxic ha criticado el gesto "cruel" y cargaba contra su hipocresía: "En esa entrevista, ella dijo que pensaba que Justin y yo deberíamos volver a estar juntos, lo cual fue confuso, dado lo negativa que había sido en otros lugares".

Y sigue: "Incluso si no estuvieran tratando de ser crueles, sentí como si estuvieran echando sal en la herida. ¿Por qué fue tan fácil para todos olvidar que yo era un ser humano, lo suficientemente vulnerable como para que estos titulares pudieran dejar un moretón?".

Colin Farrell

En 2003, después de romper con Justin, Britney tuvo una aventura con Colin Farrell de un par de semanas. Ella los define como que "estaban siempre uno encima del otro" y tenían "mucha pasión, como en una pelea callejera".

Colin Farrell y Britney Spears

"Como me había pasado antes cuando me sentía demasiado apegada a un hombre, traté de convencerme por todos los medios de que no era gran cosa, que solo nos estábamos divirtiendo, que en este caso yo era vulnerable porque aún no había superado a Justin", reflexiona.

Madonna

Podríamos considerar a Madonna la segunda protagonista de su libro porque su nombre aparece 17 veces. De pequeña, Britney la adoraba y quería ser como ella y cuando empezó a ganar fama se fueron haciendo amigas. Incluso fue de las primeras personas a las que invitó a su piso en Nueva York.

"Ella entró en el lugar e inmediatamente, por supuesto, se hizo dueña de la habitación. Recuerdo haber pensado: ahora es la habitación de Madonna".

Madonna no solo era su amiga, era su mentora y le enseñó lo que necesitaba saber sobre el mundillo de la música cuando ella todavía era una novata: Su confianza suprema a ver mucho acerca de mi situación con nuevos ojos. Creo que ella probablemente tenía una idea intuitiva de lo que yo estaba pasando. Necesitaba un poco de orientación en ese momento".

En 2003 llegó la famosa gala de los MTV Video Music Awards en los que las dos cantantes se dieron un beso durante una actuación que compartían con Christina Aguilera. Britney cuenta que se le ocurrió que podían dárselo como una broma.

La intérprete de Womanizer no se veía con valor, pero lo terminó haciendo y es consciente de que pasó a ser un momento clave la cultura pop: "Se habló mucho de ese beso. Fue tratado como un gran momento cultural".

Mariah Carey

Otra artista fundamental para la estadounidense fue la reina de la navidadMariah Carey. La admiraba profundamente y se conocieron en una entregas de premios hace más de 20 años: "En una entrega de premios llamé a la puerta del camerino [de Mariah]. La abrió y de ella brotó la luz más hermosa y de otro mundo".

En el libro también se dice que Britney no recuerda que premio ganó esa noche porque haber conocido a Mariah era lo mejor que le había pasado y estaba entusiasmada.

Elton John

Elton John fue un apoyo fundamental para ella cuando se libró de la tutela. No tenía pensado volver a la música y cuenta que él fue a buscarla y le pidió colaborar en Hold me closer. Britney y él se conocieron una década antes, aunque estaba muy emocionada de trabajar con él.

"Me sentí muy honrada. Al igual que yo, Elton John ha pasado por muchas cosas en público. Le ha dado una compasión increíble. Qué hombre tan hermoso en todos los niveles", dice.

Paris Hilton

Britney Spears fue considerada durante muchos años una artista problemática, fiestera y descontrolada y Paris Hilton la ayudó a dejar de preocuparse por ello, ya que la influencer también había ganado la misma fama.

"Ella fue una de las personas que fue más amable conmigo cuando realmente necesitaba amabilidad... ella me animó a divertirme por primera vez". De hecho, cuenta que Paris "nunca fue tan salvaje como la prensa lo hizo ver".

"Gran parte de Estados Unidos la tachaba de fiestera, pero a mí me parecía elegante la forma en la que posaba en las alfombras rojas y cómo arqueaba la ceja cada vez que alguien le hacía algo malo. Se dio cuenta de que yo tenía dos hijos, de mi sufrimiento por la ruptura y se apenó de mí. Vino a mi casa y me ayudó muchísimo, fue muy dulce conmigo. Sentía que nadie me había tratado igual de bien en años".

Más allá de estos, también se hace pequeñas menciones a otras estrellas como Cher, Jennifer Lopez, Olivia Newton-John, Oprah o Donatella Versace.