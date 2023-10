Britney Spears carga contra Christina Aguilera en su libro: "Sentí como si estuvieran echando sal en la herida"

Britney Spears es una nueva mujer. Tras liberarse de la tutela a la que la tenía sometida su padre, ya ha tomado las riendas de su vida y su carrera.

La primera gran decisión ha sido publicar el libro The woman in me, unas memorias en las que reflexiona sobre algunos de los episodios más duros que ha sufrido. Abortos, divorcios, sexualización, drogas, control...

En él, hace referencia a algunas artistas compañeras como Ariana Grande o Madonna, sin embargo, le ha mandado un recado especial a Christina Aguilera. Le ha reprochado la actitud que tuvo con ella cuando se separó de Justin Timberlake en 2003.

Todo el mundo la consideraba la mala de la película mientras él quedaba como un joven al que su novia había engañado, cosa que fue al revés. Justo en ese momento, la intérprete de Dirrrty se posicionó del lado de su expareja y organizaron un tour conjunto llamado The Justified & Stripped Tour.

Britney tuvo que ver como compartían escenario durante varios meses. No se quedó ahí, Justin y Christina protagonizaron la portada de la revista Rolling Stone con una fotografía muy sugerente: ella aparecía con un escote muy sugerente mientras rozaban sus entrepiernas en una actitud muy seductora.

En The woman in me, la intérprete de Toxic ha criticado el gesto "cruel" y cargaba contra su hipocresía: "En esa entrevista, ella dijo que pensaba que Justin y yo deberíamos volver a estar juntos, lo cual fue confuso, dado lo negativa que había sido en otros lugares".

Y sigue: "Incluso si no estuvieran tratando de ser crueles, sentí como si estuvieran echando sal en la herida. ¿Por qué fue tan fácil para todos olvidar que yo era un ser humano, lo suficientemente vulnerable como para que estos titulares pudieran dejar un moretón?".

Quizá Christina se imaginaba que esto iba a suceder porque hace pocos días charló con Jimmy Kimmel y confesó que prefería que Britney la dejara fuera del libro. A la pregunta sobre si quería salir, respondió: "Tal vez tú [Jimmy] estés en él. Escucha, prefiero que seas tú que yo. Así que espero que tú estés en el libro.

Intuiremos que Aguilera no está muy contenta de que esto haya salido a la luz.