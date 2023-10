"Me decía viciosa": Vanesa Martín cuenta la reacción de su madre cuando se sinceró sobre su sexualidad

Sin tapujos, vergüenza, ni pudor.

Vanesa Martín vive su sexualidad como se le antoja. A pesar de ser bastante reservada con su vida privada, la artista ha echado la vista atrás para evocar cómo se produjo esa conversación con su madre en la que le explicó por primera vez que no solo tenía relaciones con hombres. Se lo ha contado a Vicky Martin Berrocal en su podcast, un formato de entrevistas por donde ya han pasado personajes tan dispares como Isabel Díaz Ayuso, Jedet o su hija Alba Díaz.

La artista se levantaba pensando en una mujer y no queria que su familia sestuviese al margen de sus sentimientos, así que decidió llevarse a su madre de compras al centro de Málaga. Salieron a comer juntas y, entre confidencias le contó lo que estaba sintiendo.

"Yo he tenido toda mi vida novios. Entonces cuando yo me siento con mi madre y le digo 'Mamá, me está pasando esto'. Y dice mi madre '¿cómo va a ser?' Y empieza a decime: 'Periquito, Menganito y no sé cuánto, no se qué...'., recuerda antes de explicar que la mayoría de sus relaciones han sido largas en el tiempo.

En un primer momento, la reacción de su madre fue tildarla de viciosa". No le resultó ofensivo pero la cantante se afanó por hacerle entender a su madre que no se trataba solo de sexo.

Sin rodeos, le contó que estaba cansada de no ser del todo sincera, así que le espetó: "Siempre soy la eterna silenciosa y yo me despierto por la mañana pensando en esta chica, quiero que lo sepas".

Una conversación que llegó cuando Vanesa Martín tuvo claro que aquella relación iba a llegar a buen puerto.