La declaración judicial de Shakira ante su juicio por fraude fiscal: "Prefería ver a Gerard que ir a Bahamas a encontrarme con mi ex"

El juicio de Shakira empezará en unos meses. Está previsto para noviembre tras no llegar a un acuerdo con Fiscalía.

Shakira se sentará en el banquillo de los acusados por evadir presuntamente 14,5 millones de euros. La Fiscalía y la Agencia Tributaria piden para ella 8 años y dos meses de cárcel y el pago de una multa de 23,8 millones de euros por fraude fiscal.

Se trata del perído comprendido entre los años 2012 y 2014, en los que Hacienda la acusa defraudar 14,5 millones de euros simulando que no vivía en España. Sus abogados mantienen que la cantante tenía su residencia en Bahamas y han aportado un certificado emitido por las autoridades de aquel país, una prueba que Fiscalía ha desmontado. Ese papel se otorga a cualquiera que compre una vivienda allí, independientemente de que resida o no.

Fue la propia cantante la que rechazó hace unos meses un pacto con la Fiscalía, una decisión que provocó que la cantante no tenga más remedio que ir a juicio. También reprochaba a Hacienda en un escrito haber montado una "campaña mediática" con el único objetivo de "forzar" a la cantante para que, "a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones", informaba EFE.

La declaración filtrada que dio en 2019 a la jueza

A pesar de que esta declaración corresponde al año 2019, el periódico El País la difunde ahora. El citado medio ha tenido acceso a las palabras que Shakira pronunció ante la jueza, unas preguntas formuladas por el que en aquel momento era su abogado. No admitía preguntas de la fiscalía.

La estrategia de Shakira pasa por demostrar que durante esos años no vivió en España más de los 183 días del año que exige la ley para ser considerado residente fiscal. Hacienda considera que sí hacía rutina y vida en Barcelona y para ello ha facilitado en la instrucción un detallado calendario sobre los itinerarios de la cantante.

"Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto", mantiene.

Aunque su residencia fiscal estaba ubicada en Nassau (Bahamas), asegura que no pasaba tiempo allí porque era un lugar frecuentado por su expareja, Antonio de la Rúa. "No iba a Bahamas para apaciguar los celos de Gerard", contó.

"Me enamoré de la isla y me quedé. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos", justificó sobre sus motivos para adquirir una propiedad en la isla en 2004.

Shakira reconoce que, "desafortunadamente", no vivió en Bahamas durante el periodo bajo sospecha. A Piqué lo conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica y, según sus argumentos, la relación fue consolidándose lentamente.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex", dijo antes de reconocer que sus inicios no fueron fáciles. "En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más".

Reconoce haber parado en España para tener gestos románticos con el que ahora es su expareja, pero mantiene que en ningún caso se había establecido en Barcelona. "Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia me lo habrá computado como un día en España".

Para justificar que no tenían una relación sólida alude a su incompatibilidad de agendas y la juventud del exfutbolista. "Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa", maniene.

Se quedó embarazada en 2013

Aunque su hijo mayor, Milan, nació en Barcelona en 2013 -uno de los años investigados- la colombiana afirma que su relación no estaba consolidada. "Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas", cuenta.

"Para Gerard esto era un motivo de discusión. Para cuando Milan iba a nacer, estaba en plena temporada del Barça y no iban a darle permiso. Para él estar en el parto era muy importante", añadía.

Para Shakira comprar una casa no significaba residir en España

Comprar con Gerard Piqué su casa de Esplugues de Llobregat tampoco significa, según su testimonio, haberse comprometido ni con el futbolista ni con España. Shakira asegura que fue en 2015 cuando sí empezó a vivir de manera regular en Barcelona, a pesar de que su hijo mayor ya había sido escolarizado tiempo antes.

"Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona… Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas, es más cómodo y privado", dijo.

Estas palabras, que datan de 2019, están incluidas en el sumario de la causa cuyo juicio se llevará a cabo durante al menos 10 días en el mes de noviembre.