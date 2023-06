Shakira publica un adelanto de 'Copa Vacía': así suena su colaboración con Manuel Turizo

Se conoce la existencia de Copa Vacía desde hace ya un par de meses y aunque se presuponía que sería lanzada de manera inminente tras la filtración de varias imágenes de Shakira en el set de rodaje del videoclip, los fans han tenido que esperar un tiempo antes de poder escuchar un fragmento de la canción.

Parece que la cuenta atrás para el estreno de la colaboración de la colombiana con Manuel Turizo está a punto de terminar. Eso se deduce después de que la cantante haya desvelado cómo suena su unión con el artista de 23 años, cuya carrera despegaba hace un par de años tras la viralización del hit Una Lady Como Tú.

La cantante ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo de 20 segundos en el que la vemos demostrar sus dotes para el surf. Shakira domina las olas con gran destreza mientras suena de fondo una de las estrofas que canta en Copa Vacía, un fragmento con el que pone todavía más la miel en los labios a sus seguidores.

Para el videoclip del tema, se sabe que Shakira se ha caracterizado como una sirena.

De hecho, así ha posado la cantante para tanto para la carátula de su canción con Turizo -filtrada hace meses- como para la primera imagen oficial del single, una imagen en la que la colombiana aparece de espaldas, mostrando una gigantesca cola y el pelo con un ligero color rosa.

La fecha de estreno es, de momento, un misterio.

La intérprete de Acróstico quiso hacer guiño a la película La Sirenita y titulaba, en inglés, "You want thingamabobs? I got twenty…" y todo el mundo se ha preguntaba qué significa "thingamabobs".

Se trata de una frase de la canción original Part of your world, y este término se traduce al español en la película como "nosequé-bobs", en la escena en la que Ariel se encuentra en la cueva donde guarda sus artilugios humanos e inventa esta palabra para denominar los objetos de los que desconoce su nombre.

