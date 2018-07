Demandan a Jennifer López por acoso sexual

Jennifer López ha recibido una demanda acusada de haber persuadido a un hombre para que le enviara fotos desnudo con el fin de ayudarlo con su carrera musical.

Esto es lo que explica Rodrigo Ruiz, que así se llama el demandante, asegurando que en 2008 él y la cantante tuvieron una relación a través de Internet donde ella le prometía que si le enviaba una maqueta con sus canciones junto a unas fotografías de él desnudo, ella podía conseguirle un trabajo en el mundo de la música. Y no suficiente con esto, Rodrigo afirma que él y J.Lo intercambiaron varios correos que le hicieron pensar que tenían una relación sentimental ya que la intérprete de Live it up le aseguraba que dejaría a Marc Anthony, su marido en aquel momento, para irse con él.

Evidentemente esto se trata de un gran engaño, ya que la policía ha admitido que tienen constancia de la demanda, pero que esos correos fueron enviados por una mujer de 52 años con residencia en Los Ángeles que probablemente quería estafar a Rodrigo Ruiz. Aún así, el hombre sigue manteniendo que se trata de Jennifer López y no quiere retirar la demanda.

Por su parte, el equipo de Jennifer López califica esta demanda de "una broma de mal gusto" y que lo único que quiere Rodrigo es notoriedad pública a costa de la cantante: "Creemos que la demanda interpuesta por este señor debería ser rechazada inmediatamente. Este es el típico caso de una persona que quiere conseguir notoriedad pública de cualquier manera. Jennifer Lopez no le conoce y nunca se ha puesto en contacto con él".